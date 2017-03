Kaufland loni utržil 58 miliard

Obchodní řetězec Kaufland zvýšil v Česku ve finančním roce 2015/2016 tržby o pět procent na 58,3 miliardy korun. Zisk před zdaněním klesl o dvě procenta na 2,09 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

V účetním období 2015/2016 otevřel Kaufland čtyři nové obchody. "Společnost předpokládá v následujícím období rozvoj obchodních aktivit přibližně stejným tempem jako v předcházejícím období," uvádí zpráva.

Společnost na konci loňského roku uvedla, že hodlá investovat do tří let do obchodů deset miliard korun. Aktuálně má řetězec v Česku 126 poboček a letos chce pokračovat v otvírání nových prodejen.

Kaufland, který stejně jako Lidl patří do německé maloobchodní skupiny Lidl & Schwarz-Gruppe, vstoupil na tuzemský trh v roce 1998. Nyní zaměstnává v ČR téměř 12 000 zaměstnanců. Kaufland je podle tržeb největší maloobchodní společnost v ČR. Mezi největší obchodníky dále patří Ahold, Tesco, Lidl a Penny.