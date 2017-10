Komfortní plánování dovolené bez stresu a nepříjemných překvapení | E15.cz

Zimní odpočinek v Karibiku

Bílé pláže a vysoké kokosové palmy. To je Dominikánská republika, perla Karibského moře. Turisty láká nejen stálé slunečno a příznivé teploty, ale především jedinečné zážitky, které tento ostrov skýtá. Ukrytá nádhera pod mořskou hladinou přímo vybízí k jejímu objevování. Šnorchlování a potápění ale nejsou jedinými vodními sporty. Severní pobřeží s okolím Cabarete je skvělé pro windsurfing a kiteboarding.

Autor: Shutterstock

S plánováním vaší rodinné dovolené vám pomůže vyhledávač zájezdů NaCesty.cz. Podle vámi zadaných požadavků vyhledá to nejvhodnější ubytování. Díky spolupráci s německými cestovními kancelářemi vybírá v oblasti Dominikánské republiky z více než 130 hotelů, z nichž některé na českém trhu dokonce ani nejsou v nabídce.

V obklopení korálových atolů

Pokud přemýšlíte, zda existuje ráj na zemi, pak jím Maledivy právem jsou. Průzračné moře, pestrobarevný podmořský svět, laguny, zářivé pláže, stylové bungalovy i luxusní hotely. Dovolenou na Maledivách si užijí jak zamilované páry toužící po absolutní romantice, tak i lidé vyhledávající aktivní dovolenou. Vyžití si zde najde skutečně každý od potápění po relax v houpací síti s koktejlem v ruce.

Autor: Shutterstock

Přestože se ceny na Maledivách pohybují výše než v jiných exotických destinacích, jsou zde hotely plně vytížené. Z tohoto důvodu jde vhodné svou dovolenou plánovat skutečně v předstihu. To vám usnadní vyhledávač zájezdů NaCesty.cz, který na Maledivách vybírá ze sítě 90 hotelů. Vyhledávání i z německých zájezdů tak nabízí možnost přímého letu z Frankfurtu. Pohodlně a bez přestupu rovnou do tropického ráje.

Pohodlně na cesty

Vyrazit na zaslouženou dovolenou. Sen každého tvrdě pracujícího. Samotnému odjezdu ale bohužel předchází zdlouhavý a únavný výběr zájezdů. Volbou destinace to ale nekončí, je to spíše naopak. Následuje styl ubytování, kvalita služeb, stravování, zábava… s každým členem rodiny se požadavky na zájezd více komplikují a samotný výběr se protahuje. Skvělým pomocníkem při nákupu dovolené se tak stává web NaCesty.cz. Zcela intuitivní vyhledávač, který podle vašich parametrů nabídne ty nejlepší shody. Jednotlivé ceny jsou ověřeny přímo v rezervačních systémech cestovních kanceláří (včetně ceny za dítě) a je možné si okamžitě celý zájezd, či jen ubytování a letenku rezervovat či zakoupit. Velkou výhodou je spolupráce s německými kancelářemi. To příznivě ovlivňuje kvalitu nabízených hotelů i cen zájezdů. Ty se totiž dle aktuálních kurzů přepočítávají na českou měnu, a změna kurzu Eura se tak okamžitě promítne i do ceny zájezdu.

Autor: Shutterstock

Kromě dovolených do Dominikánské republiky a Malediv, nabízí vyhledávač NaCesty i další zajímavé destinace. Můžete vyrazit na jedinečnou Kubu, nebo ochutnat pravou tequillu v Mexiku, užívat si slunce na pohádkových plážích na Mauriciu či Seychelách. V nabídce ale naleznete dnes již tradiční kout Asie Thajsko. Svůj vysněný zájezd jistě vyberou i milovníci surfování, kteří se mohou vydat hledat tu nejlepší vlnu na Srí Lanku.