Krteček hodlá dobýt Hollywood. Karolína Milerová buduje holding s globálními ambicemi

Kolem známé animované postavičky Krtečka začíná držitelka práv Karolína Milerová budovat nový holding. Každá firma v něm bude mít na starosti samostatnou oblast byznysu s dětským hrdinou. Jedna firma bude mít pod sebou e-shop, další správu licenčních práv, jiná bude zaměřená na budování obchodů a zábavních center. Aktuálně Millerová vlastní společnosti Little Mole a Little Mole Cartoon.

„Pokud se chystané projekty povedou, tak nás to v tržbách hodí do zcela jiného řádu,“ řekla serveru E15.cz Milerová. V případě, že s e-shopem a franšízami uspěje na čínském a americkém trhu, počítaly by se tržby z Krtečka už v miliardách.

Aktuálně roční tržby z podnikání s postavičkou činí desítky milionů korun. Byznys s Krtečkem roste každý rok o deset až dvacet procent. „Neustále licencujeme výrobky na nových trzích,“ dodala vnučka Krtečkova autora Zdeňka Milera.

Samostatná firma z vytvářeného holdingu bude mít rovněž na starosti natáčení nových dílů 3D Krtečka. První série šestadvaceti dílů s Krtkem a Pandou se už v Číně dodělala. Vysílací práva na nového Krtka podle podnikatelky už kupují televize z celého světa. „Není vyloučené, že by se druhá série mohla dělat v Americe,“ uvedla byznysmenka.

Milerová se již kvůli tomu setkala s lidmi z USA, kteří mají blízko ke studiím jako je Walt Disney nebo Pixar. Expanzi s dalším byznysem kolem Krtka plánuje do USA ještě letos. Navíc využije i ekonomickou diplomacii a stejně jako do Číny by s prezidentem Milošem Zemanem ráda letěla i do Spojených států.

Kvůli velkým investicím počítá Milerová s tím, že by se v některých oblastech spojila s jinými partnery respektive by expandovala prodejem franšíz. To je model, který zvažuje například pro Čínu. V domácím prostředí už jednala například se slovenským miliardářem Igorem Rattajem o zahrnutí postavy Krtka do zábavních parků, které s dalšími investory vlastní nebo plánuje.

Budování sítě „krtčích“ obchodů v Česku a okolních zemích bude doprovázet zřizování dětských center. V nich budou rodiče utrácet a děti si nejen hrát, ale třeba také seznamovat se zdravým životním stylem.

Příprava na vytvoření sítě prodejen už běží zhruba rok a půl. Přibližně stejnou dobu bude ještě trvat, než se tyto obchody otevřou. Cílem není otvírat prodejny jen v České republice, ale i v okolních zemích. Milerová počítá s tím, že hlavní prodejny bude provozovat sama, ostatní budou fungovat na partnerské bázi.