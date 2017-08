Lázně hlásí rekordní obsazenost. Sráží je však nedostatek personálu | E15.cz

Loňská i letošní sezona přilákaly do lázní více hostů. Nedostatek pracovníků však zvyšuje mzdové náklady.

Před čtyřmi lety volaly české lázně o pomoc kvůli dramatickým škrtům plateb od zdravotních pojišťoven. V roce 2014, necelý měsíc po svém jmenování, oznámil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) opětovné zvýšení plateb zdravotních pojišťoven. Následovala ale další pohroma, úbytek klientů z Ruska a dalších zahraničních destinací, který postihl zejména karlovarské lázně.

Loňská a letošní sezona věstí, že krize je minulostí. Lázně letos očekávají rekordní tržby a největší počet přenocování. Přesto to většině lázeňských zařízení nepřinese proti loňsku vyšší zisky, odhaduje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní a člen vedení Lázní Luhačovice a Jáchymov. „Nedostatek pracovníků zvyšuje mzdové náklady,“ vysvětluje Bláha. Lze očekávat, že pobyty v lázních pro samoplátce proto v příští sezoně podraží.

Personální náklady totiž tvoří asi 45 procent všech nákladů v lázních. Scházejí nejen zdravotníci. „Lázním zvláště na Karlovarsku chybějí hlavně kuchaři, číšníci nebo pokojské, tedy síly, kterých potřebují průměrné lázně desítky až stovky,“ vysvětluje Bláha. V Karlovarském kraji je přitom polovina lůžkové kapacity českých lázní.

„Situace na pracovním trhu je zoufalá,“ potvrzuje Martin Plachý ze skupiny Royal Spa. „Hlavní úkol letošní sezony je sehnat dostatek pracovních sil a v mezích možností udržet kvalitu poskytovaných služeb,“ dodává.

V letech 2014 až 2015 zaznamenaly lázně znatelný úbytek klientů ze zahraničí, zejména z Ruska. Například jednomu z gigantů, společnosti Imperial Karlovy Vary, klesají tržby z 602 milionů korun v roce 2013 až na loňských 334 milionů korun.

Do některých lázní se však cizinci vracejí. „V letošním roce pozorujeme nárůst počtu rusky mluvících hostů, ale také hostů z Německa, více klientů přijíždí rovněž z Izraele,“ uvádí Patricie Irlveková z Léčebných lázní Mariánské Lázně.

Loni přijelo do lázní proti předchozímu roku více lidí, a to zhruba o 2,3 procenta. Strávili tam o 4,5 procenta nocí víc. Odhaduje to Svaz léčebných lázní, který sdružuje přes čtyřicet lázní s drtivou většinou lůžek. Oficiální data zatím zveřejněna nebyla.

Od roku 2010 jezdí do lázní více Čechů na vlastní náklady než na náklady zdravotní pojišťovny. S příspěvkem zdravotní pojišťovny přijíždí méně než třicet procent všech pacientů, cizinci a domácí samoplátci tvoří přibližně po 35 procentech.