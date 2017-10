Lékárny Pilulka Martina Kasy se rozšiřují. Po republice jich je už více než sedmdesát | E15.cz

Třetí největší síť lékáren v Česku Pilulka se dále rozšiřuje. V září nakoupila další lékárny a dohromady jich má nyní 74. Majitel Pilulky Martin Kasa, který je známým zakladatelem e-shopu Kasa.cz , věří, že firma bude mít do konce roku sto lékáren.

Martin Kasa oznámil na svém Twitteru koupi dalších čtyř lékáren v uplynulém týdnu. "V současné době je v ČR celkem 74 lékáren, které mají ve štítu Pilulka Lekarna a k tomu online lékárnu Pilulka.cz," upřesnil pro deník E15. Zároveň se také pochlubil zářijovými tržbami, které podle něj dosahují předvánočních hodnot.

Loni Pilulka utržila 480 milionů korun. „Loňský rok byl pro nás prvním, ve kterém jsme provozně v zisku, a to v řádu jednotek milionů korun,“ řekl na jaře Kasa s tím, že jeho ambicí je mít do konce roku sto lékáren. Kasa nyní pomýšlí i na expanzi do okolních zemí.

Cíl sta lékáren by stále chtěl dodržet. "Směřujeme k tomu, abychom i nadále rostli. Přesný cíl ale ani interně stanovený nemáme, jelikož naším cílem není kvantita, ale kvalita. Věříme, že na konci roku budeme okolo tohoto čísla v Česku a na Slovensku," uvedl na začátku října Kasa.

Pilulka byla původně internetovou lékárnou, kterou spustil Kasa se svým bratrem v roce 2013. Postupně vstoupili do kamenných prodejen a po dvou velkých sítích Dr. Max a BENU jde nyní o třetí největší vlastnickou síť lékáren u nás.