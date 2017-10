Lékárny Pilulka Martina Kasy se rozšiřují. Po republice mají už přes sedmdesát prodejen | E15.cz

Třetí největší síť lékáren v Česku Pilulka se dále rozšiřuje. V září nakoupila další prodejny a dohromady jich má nyní více než sedmdesát. Majitel Pilulky Martin Kasa, který je známým zakladatelem e-shopu Kasa.cz , věří, že firma bude mít do konce roku sto prodejen.

Martin Kasa oznámil na svém Twitteru koupi dalších čtyř lékáren v uplynulém týdnu. Zároveň se také pochlubil zářijovými tržbami, které podle něj dosahují předvánočních hodnot.

Loni Pilulka utržila 480 milionů korun. „Loňský rok byl pro nás prvním, ve kterém jsme provozně v zisku, a to v řádu jednotek milionů korun,“ řekl na jaře Kasa s tím, že jeho ambicí je mít do konce roku sto prodejen. Kasa nyní pomýšlí i na expanzi do okolních zemí.

Pilulka byla původně internetovou lékárnou, kterou spustil Kasa se svým bratrem v roce 2013. Postupně vstoupili do kamenných prodejen a po dvou velkých sítích Dr. Max a BENU jde nyní o třetí největší vlastnickou síť lékáren u nás.