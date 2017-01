Loterním nelegálům hrozí pokuta 50 milionů. A doměření daně

Loterním firmám, které porušují nový zákon o hazardu, hrozí pokuta až 50 milionů korun. A doměření daně, kterou během nelegálního podnikání neodvedly státu. Uvedl to mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Pokud by firma pokutu v dané lhůtě nezaplatila, ministerstvo jí neudělí licenci. Po ukončení správního řízení jí navíc může zablokovat internetové stránky a platby. Podle některých českých loterních firem, které působí na trhu legálně a platí daně, však úřad Andreje Babiše (ANO) nepostupuje dostatečně důrazně.

Z několika desítek firem, které do konce roku provozovaly své hry nelegálně, již zhruba polovina přistoupila k opatřením, které jim ukládá nový zákon. "To považujeme za obrovský úspěch a průlom do doposud fakticky neregulovaného prostředí. Do konce ledna zahájíme správní řízení s těmi, kdo český právní řád ignorují. Nebudeme váhat využít všech nástrojů k potlačení ilegální činnosti společností, kterým je právo České republiky pro legraci," řekl mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Ministerstvo už na začátku roku vytvořilo na svých stránkách seznam nepovolených internetových her, takzvaný black list. Po ukončení správního řízení by na něj mělo zapsat firmy, které porušují zákon. Podle Běhala to bude nejdříve v březnu nebo dubnu. "Zapsáním internetové stránky na black list vzniká poskytovatelům připojení k internetu povinnost zamezit v přístupu k dané internetové stránce, a to do 15 dnů od zapsání," doplnil ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek Marek Herman. Asociace sdružuje Tipsport, Fortunu a Chanci, kterým podle odhadu patří 92 procent legálního trhu kurzového sázení.

Podle průzkumu Transparency International je v Česku stále zhruba 25 zahraničních firem s webovými stránkami v češtině, které poskytují nelegální online služby. Klienti si u nich mohou založit účet na internetu a vkládat na něj peníze. Firma, která si chce požádat o licenci, musí nejprve zastavit provoz. Poté vyplatit hráče, upravit software podle zákona a teprve poté požádat ministerstvo financí o licenci. Klienti se následně musí fyzicky zaregistrovat na pobočkách CzechPointu.

Některé sázkové firmy v Česku nejsou se současným stavem spokojeny. "S velmi silným znepokojením sledujeme pokračující nelegální podnikání zahraničních loterních operátorů a jejich parazitování na produktech Sazky, která má jako jediná v Česku licenci na provozování her Sportka, Eurojackpot a dalších," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Podle Tipsportu nelegální byznys od začátku roku raketově roste. "My musíme dodržovat nové přísné zákony a sázkaři se stěhují k nelegálům. Navíc jsme investovali spoustu milionů do nových produktů, které nám ministerstvo nestihlo schválit a povolit. Ovšem nelegálové tyhle produkty v Česku bez licence vesele nabízejí," dodal mluvčí společnosti Václav Sochor.

Šéf Asociace provozovatelů kursových sázek považuje jednání firem, které požádaly o licenci, ale přitom dále provozují svoji činnost, za velkou drzost. "Provozovat nelegálně a zároveň u toho nerespektovat nový zákon, to už chce opravdu žaludek," uvedl. Zákon, který platí od 1. ledna, je podle něj jako celek kvalitní. "Pokud stát dokáže nelegální firmy účinně zablokovat, může vzniknout efektivně řízený legální trh. Pokud ne, zákon bude úplně zbytečný. Protože ho velká část trhu jednoduše nebude vůbec dodržovat," dodal Herman.