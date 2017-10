Mafra koupila podíl v prodejci vstupenek Ticketportal | E15.cz

"S Ticketportalem dlouhodobě spolupracujeme. Náš vstup je logickým pokračováním tohoto vztahu a rozšířením aktivit, které vytváříme kolem hudební televize Óčko," uvedl předseda představenstva Mafry Štěpán Košík.

Ticketportal má nyní v Česku předprodejní síť s více než 800 prodejními místy. Provozuje také web ticketportal.cz, který je určen pro všechny zájemce o vstupenky na kulturní či sportovní akce. Zabývá se i prodejem a instalaci prodejních systémů určených pro divadla, sportovní haly či multikina.

"Věříme, že společně se silným mediálním domem vytvoříme na trhu unikátní nabídku," uvedl zakladatel Ticketportalu Eduard Jánošík.

Mafra patří do skupiny Agrofert, kterou do února vlastnil předseda hnutí ANO a tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Následně celý koncern kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu. Mafra vedle deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro vydává týdeník Téma, provozuje tiskárny v Praze a Olomouci či internetové servery iDNES.cz a Lidovky.cz.