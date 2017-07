Malí drzouni nám berou zákazníky, stěžuje si šéf asociace sázkovek | E15.cz

"Zákazníci nám sice přibývají, ale ne tak, jak by to odpovídalo tomu údaji o zablokování. My se obáváme dvou věcí. Velké firmy mají strach a z trhu se stáhly. Ale místo nich nastupují malí drzouni, které tady nikdo nezná. A berou nám zákazníky," řekl šéf asociace, která sdružuje společnosti Tipsport, Fortuna a Chance. Podle odhadu jim loni patřilo 92 procent legálního trhu kurzového sázení v Česku.



Jako další problém Herman vidí to, že firmy, které se z trhu stáhly, poslaly svým VIP klientům dopis, že u nich mohou přes určité webové rozhraní sázet dál. "Zjistili jsme to například u Bwinu. A platí tady Paretovo pravidlo, že 20 procent zákazníků vám dělá 80 procent zisku. Takže si myslíme, že si tyhle klienty některé firmy drží pořád dál," doplnil Herman.

Podle nového zákona o hazardu mohou na český trh vstoupit zahraniční loterní společnosti, které byly dosud považovány za nelegální. Podle ministerstva financí jich na konci loňského roku fungovalo 55, 20 z nich však ukončilo činnost ještě před začátkem roku.

Jak ministerstvo již dříve informovalo, u dalších 30 společností předalo podklady pro doměření daně. Se čtyřmi firmami vede kvůli porušování zákona správní řízení, v krajním případě jim hrozí zablokování webových stránek. Ke konci června ministerstvo financí uložilo sedm pokut dohromady za 175 milionů korun.

"Z toho, jak ministerstvo proti nelegálním firmám postupuje, jsme docela příjemně překvapeni. Jde to relativně dobře. Ministerstvo bych přiměřeně pochválil. Jsou zahlcení, řeší spoustu operativních věcí. Ale je vidět, že pochopili problém. Že když nevyblokujete nelegální firmy, tak nemá smysl ten zákon vůbec zavádět. Protože jinak si dělají, co chtějí," uvedl Herman.



Údaj ministerstva, že na konci ledna zablokovalo z hlediska objemu 90 procent nelegálního hazardu, však považuje za příliš vysoký. "Trochu ho nafoukli. Stejně jako my mají přehled nelegálních firem. Ale číslo, kolik bylo vsazeno a kolik vyplaceno, to vám nikdo nedá. Mohli by to trochu poznat až na daních," dodal Herman.