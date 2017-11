Mall.cz modernizuje svůj sklad. Podívejte se, kde budou již brzy létat drony | E15.cz

Jen do technologií v obřím logistickém centru v Jirnech u Prahy investoval Mall.cz 325 milionů korun. U robotických linek, ale nekončí. Konkrétní obrysy nabírá i využití dronů.

„Použití dronů ve skladu, a to pro inventarizaci u celých palet, by znamenalo hlavně urychlení celého procesu vyskladnění. My teď počítáme, co by to znamenalo. Zejména jde o úsporu času. Chtěli bychom to vyzkoušet, jak to bude fungovat," uvedl šéf logistiky Mall Group Pavel Knap.

V Česku zatím inventarizace pomocí dronů nikde nefunguje. Doručování zboží pomocí dronů koncovému zákazníkovi legislativa neumožňuje.

Nejrušnější období je ve skladu před Vánoci, kdy zde na padesáti tisících metrech čtverečních pracuje až 600 lidí.

"Obchodní vrcholy jsou dva. Jednak je to koncem listopadu Black Friday, v první polovině prosince je mírný propad a vše vrcholí 14. až 18. prosince. Tehdy začnou nakupovat ti, kdo dárky nechali na poslední chvíli," doplnil Knap.

Odbavovací kapacita skladu Mallu v Jirnech je 75 tisíc kusů zboží denně. Kromě Česka distribuční sklad funguje i pro Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Mall vyhodnocuje k expanzi i další země, ale Knap zatím nechtěl další směr komentovat.