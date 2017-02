Mall Group plně ovládla velký e-shop s elektrem CZC.cz

Zakladatel e-shopu CZC.cz Josef Matějka dokončil jeho prodej ve prospěch Mall Group. Nově investuje do start-upů, zabavních parků a retailu.

Jediným vlastníkem předního tuzemského e-shopu s počítači a další elektronikou CZC.cz se stala Mall Group. Skupina od zakladatele obchodu Josefa Matějky odkoupila za blíže neurčenou cenu 65procentní podíl, který podnikatel dosud kontroloval. Minoritu v CZC.cz získalo uskupení byznysmena Jakuba Havrlanta již předloni.

„CZC.cz spadá do skupiny Mall Group už od jejího vzniku bez ohledu na výši jednotlivých podílů. Převod zbývající části byl jen dalším logickým krokem v procesu integrace celé skupiny. Mezi všemi značkami v rodině zastává CZC.cz roli specialisty na IT a elektroniku, na kterou se budeme soustředit i nadále,“ uvedl Tomáš Pilský, ředitel divize spotřební elektroniky a IT ve skupině Mall Group, dříve obchodní ředitel CZC.cz.

Přesto ještě Josef Matějka zájmy v Havrlantově skupině má, a to prostřednictvím dluhopisů. „Jsem zainteresován na úspěchu celé skupiny,“ řekl podnikatel.

Samotný e-shop CZC.cz, jehož tržby se pohybují kolem tří miliard korun, plánuje další růst. „V letošním roce se zaměříme na další rozšiřování produktové nabídky, a to zejména v oblasti technologických novinek a vychytávek, které nejsou na českém trhu běžně dostupné. Investovat budeme také do zrychlování dopravy, rozšiřování a zkvalitňování pobočkové sítě s osobním odběrem zdarma nebo do služeb zákazníkům,“ dodal Pilský z Mall Group.

První verze CZC.cz spatřila světlo světa ještě pod názvem Czech Computers už na konci 90. let. Od té doby firma získala na trhu významné postavení. Mimo jiné díky rozsáhlé síti prodejen provozovaných po celé České republice. Aktuálně má kolem sedmi desítek kamenných obchodů.