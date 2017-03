McDonald's investoval za čtvrtstoletí v Česku pět miliard

Řetězec rychlého občerstvení McDonald's investoval do rozvoje svých restaurací v Česku za 25 let pět miliard korun. Tomasz Rogacz, generální ředitel společnosti pro Česko a Slovenskoto, to uvedl při příležitosti výročí otevření první restaurace v pražské Vodičkově ulici. Další stovky milionů korun řetězec plánuje investovat v nejbližších letech.