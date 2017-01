McDonald's prodává většinový podíl v čínských restauracích

Americký řetězec rychlého stravování McDonald's prodá většinový podíl ve svých podnikatelských aktivitách v Číně a Hongkongu čínskému konglomerátu CITIC a investiční skupině Carlyle Group. McDonald's dnes oznámil, že za to dostane až 2,1 miliardy dolarů (53,8 miliardy korun). Firma loni v březnu oznámila, že své asijské aktivity zreorganizuje a najde pro ně partnery, kteří budou její restaurace vlastnit v rámci franšízových smluv.

CITIC bude mít po transakci v restauracích značky McDonald's podíl 52 procent a Carlyle 28 procent, zbylých 20 procent si americký řetězec ponechá. Dnešní dohoda završuje několikaměsíční jednání mezi řetězcem, několika čínskými uchazeči a řadou investičních firem.

Cílem dohody je zajistit v Číně přechod řetězce na kapitálově méně náročný model. McDonald's chtěl původně získat z prodeje až tři miliardy dolarů, později se ale rozhodl, že si ponechá menšinový podíl, řekly informované zdroje agentuře Reuters.

Restrukturalizaci čínské divize uskutečňuje i konkurenční společnost Yum Brands, která vlastní například restaurace KFC. Obě americké firmy čelí na čínském trhu rostoucí domácí konkurenci a potřebují si vylepšit image po skandálech se závadnými potravinami z minulých let.

McDonald's loni uvedl, že hodlá během příštích pěti let otevřít v Číně a Hongkongu 1500 nových restaurací. V samotné Číně by měl počet restaurací McDonald's do roku 2020 stoupnout na 3500 ze současných asi 2400.

McDonald's je největším řetězcem restaurací s rychlým občerstvením na světě. Má více než 36 tisíc provozoven ve více než stovce zemí včetně České republiky.