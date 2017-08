Menší cukráři a pekaři kvůli cenám másla podstatně zdraží | E15.cz

Cena za kostku másla překročila v červenci hranici padesáti korun. Patrně se to promítne v cenách některých druhů pečiva a cukrovinek.

K drobnějším provozům, které se nevyhnou zdražování v reakci na růst cen másla, patří Malá cukrárna v obci Hřebeč u Prahy. „Určitě budu zdražovat, ale až tak od Nového roku,“ říká Julija Kubištová, která peče dorty.

Zvednout ceny se chystá také Kvíčerovská pekárna na Náchodsku. „Výrobky z másla nebudeme běžně vyrábět, jelikož o ně není zájem vzhledem k jejich ceně,“ uvedla Helena Krtičková z vedení firmy s tím, že zákazník si případně za jejich výrobu bude muset připlatit.

Že se cena másla dotkla výroby, připouští také Karlova pekárna ze Židlochovic, která provozuje několik desítek poboček v Čechách i na Moravě. Podle Radka Žišky z obchodního oddělení však se zdražováním prozatím váhá. „Počkáme na další vývoj. Upravovali jsme ceny už loni,“ vysvětlil.

Pochopení pro takový postup má Svaz pekařů a cukrářů, podle jehož předsedy Jaromíra Dřízala musejí dát výrobci do souladu vstupy a výstupy. „Určitě mají obavy, protože máslo je významná nákladová položka,“ dodal Dřízal.

Máslo v červnu podle Českého statistického úřadu zvýšilo meziročně cenu o 43 procent a v červenci ještě o více než procentní bod. Agrární analytik a spoluzakladatel strany Realistů Petr Havel to vysvětluje jako narovnání trhu, byť příliš razantní.

„Ceny másla pod 36 korun i méně skutečně neodpovídaly nákladům. Myslím si, že by cena měla jít nahoru, třeba nad čtyřicet korun. Nejsem si ale jistý, že by to muselo být více než padesát korun,“ shrnul s tím, že máslo zdražuje na celém evropském trhu.

Zemědělský svaz už v minulém týdnu předvídal, že si lidé budou muset zvykat na padesát korun za čtvrt kilogramu másla jako na běžnou cenu. Svaz tento vývoj považuje za návrat k normálu. Za zdražení podle něj může rostoucí marže mlékáren a prodejců.