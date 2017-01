Miliardář Jiří Šimáně přeskupil vydělávající byznys s alkoholem

V dovozci destilátů Global Spirits, který prodává značky typu Martini nebo Jim Beam, a v importérovi vín Global Wines, došlo k přesunům majetku. V obou případech je jedním z hlavních účastníků miliardář Jiří Šimáně.

V případě Global Wines zvýšil Šimáně podíl z osmadvaceti na 48 procent. O majoritu naopak přišla německá společnost Global Eastern Wine Holding.

U sesterské společnosti Global Spirits je hlavní změnou odchod dosavadního polovičního vlastníka, německého dodavatele alkoholu do obchodů na letištích Gebr. Heinemann SE & Co. Téměř celý tento podíl se přesunul do rukou Němců z Global Eastern Wine Holding. Šimáněho skupina Unimex v Global Spirits původní padesáti procentní podíl mírně zmenšila. Výsledkem je stejná skladba vlastníků jako u Global Wines.

„V současnosti nechceme interní přesuny mezi akcionáři společnosti komentovat,“ uvedl další spolumajitel Global Wines a Global Spirits Tomáš Otta.

Tržby obou prodejců alkoholu v součtu nejsou daleko od půl miliardy korun. V čistém majitelům podle posledních zveřejněných výsledků vydělali přes 25 milionů korun.

Do Šimáněho impéria patří mimo jiné letecký přepravce Travel Service s podílem v ČSA. Ovládá rovněž síť hobbymarketů Uni Hobby nebo golfové hřiště Albatross nedaleko Karlštejna. Původně se s čínskou skupinou CEFC podílel Šimáně též na záchraně fotbalového klubu Slavia. Po neshodách se ale z klubu stáhl.