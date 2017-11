Módní řetězec advokáta Havla hledá silného investora z řad bohatých Čechů | E15.cz

Přední postava tuzemské advokacie Jaroslav Havel pokračuje v budování byznysu kolem módy a služeb pro bohatší zákazníky. Další expanzi s řetězcem Premium Fashion Brands má zajistit spojení se silným partnerem. Podobný model již funguje v Havlově Premium Design Group. V ní se spojil s vlastníky developerské společnosti Sebre Petrem Němcem a Janem Fidlerem.

„V následujících měsících budeme hledat silného partnera ideálně z řad bohatých Čechů,“ řekl deníku E15 Havel. Investor by neměl být čistě finanční. Případný partner může být buď podnikatel z retailu, nebo z internetu. Obě strany mají mít ve skupině rovnocenné postavení.

„Bylo by dobré se dohodnout do půl roku, abychom zrychlili růst. Nejsme na to však vázáni,“ dodal Havel. Přínosem spojení sil má být výhodnější bankovní financování, uvolnění kapitálu, popřípadě i rychlejší akvizice. Pro skupinu to bude posun do další fáze růstu poté, co se jí podařilo získat základní tržní podíl. „Od partnera očekáváme nižší stamiliony korun,“ doplnil advokát a byznysmen v jednom.

PFB je největším uskupením majetkově volně propojeného holdingu Czechoslovak Premium Brands. Jednotlivé skupiny spojuje hlavně sám Havel. Celkové investice do budování této formace se pohybují ve vyšších stovkách milionů korun. Samotná PFB provozuje obchody například značek Geox, Armani Jeans, Hugo Boss či multibrandové prodejny Beltissimo. Skupina má v Česku a na Slovensku 33 kamenných obchodů a e-shop.

Celý holding letos dosáhne tržeb kolem 800 milionů korun. „Příští rok by to už mělo být zásadně více,“ dodal Havel. S jistotou lze počítat s obratem v miliardovém řádu. Kromě PFB a Premium Design Group patří do Havlova uskupení ještě skupina Premium Media Group, klub v centru Prahy Le Valmont, Centrum české medicíny, prodejny s golfovým vybavením GolfProfi či privátní sportovní centrum Jan Kareš Fitness.

Havlovým hlavním oborem činnosti ale zůstává jeho advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Ta se po odchodu Jana Holáska od začátku roku 2018 bude jmenovat Havel & Partners.