Na Slovensku se Tipsportu nedaří. Na vině je prý nevhodně nastavená legislativa | E15.cz

Sázkové skupině Tipsport se v uplynulém roce dařilo, když její sázkové společnosti Berounská servisní (BS), Tipsport.net, Tipsport, Chance a Tipsport SK dosáhly celkem čistý zisk ve výši 582,6 milionu korun. O rok dříve to bylo 510,5 milionu. Všechny firmy přitom byly v zisku přes sto milionů korun.

S jedinou výjimkou a to byl slovenský Tipsport SK, který loni prodělal podle údajů serveru finstat.sk 35,5 tisíce eur, což představuje necelý milion korun. O rok dříve byla ztráta dokonce 1,1 milionu eur.

„Na vině je nevhodně nastavená legislativa a daňová zátěž. Na Slovensku se loterní daň vyměřuje a odvádí z tržeb, nikoli ze zisku,“ uvádí vedoucí komunikace Tipsportu Václav Sochor a dodává: „To je vzhledem k povaze našeho byznysu velmi nevyhovující: sázející, pokud je v sázení úspěšný, často „otočí“ stejné peníze několikrát, my ale z každé jeho sázky odvádíme loterní daň. Tedy nikoli z toho, co vyděláme (vyhrajeme), ale z každé sázky (vkladu do hry).“

Za prodělkem ale stojí i další důvody. Podle Sochora totiž loni společnost investovala do získávání nových klientů. Firma zároveň nemá na slovenském trhu takovou pozici, jako na českém. „Drtivou většinu tržeb dělá Česko. Zatímco na českém trhu jsme jednička, na Slovensku jsme až třetí za Niké a Fortunou,“ komentoval již dříve loňské tržby generální ředitel Tipsportu Petr Knybel.

V současnosti přitom nejvíce peněz jde přes sázky na internetu. Přes internet se loni podle údajů ministerstva financí protočilo 50,4 miliardy a v kamenných pobočkách sedm miliard korun.

Přesun sázkařů na web se odrazil i na výsledcích firem ze skupiny Tipsport. Dvě společnosti navázané na internetové kurzové sázky – Berounská servisní a Tipsport.net – vydělaly dohromady 277,2 milionu korun. To představuje téměř polovinu všech zisků sázkových firem skupiny Tipsport.

Berounská servisní dříve provozovala kurzové sázky, ale tuto činnost loni smlouvou o pachtu převedla na Tipsport.net. Berounské servisní zůstal prodej stíracích losů.