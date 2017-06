Nadstandard by očním klinikám přinesl stamiliony korun navíc | E15.cz

Zdravotnickým zařízením, která operují šedý zákal očí, by pomohlo znovuzavedení příplatků za nadstandardní služby. Když si lidé v roce 2012 připláceli, přišlo navíc do očních klinik 300 až 400 milionů korun. Uvedl to s odkazem na vlastní odhady Petr Kocián, generální ředitel skupiny NeoVize s tím, že jednotlivým pracovištím rostl obrat o třicet až devadesát procent.