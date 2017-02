Nejúspěšnějším výtvarníkem je Jiří Kovanda. Sběratelé utratí za současné umění desítky milionů ročně

Už čtyři roky vévodí Jiří Kovanda žebříčku nejvýznamnějších českých umělců J&T Banka Art Index. Už příští rok by se ale pořadí na nejvyšších příčkách mohlo změnit. Druhá v pořadí, Kovandova žačka Eva Koťátková, si stejně jako předloni připsala nejvíce bodů za výstavy. „Je proto pravděpodobné, že ho příští rok na první příčce vystřídá,“ říká jeden z autorů indexu Jan Skřivánek. Do první desítky nově pronikl malíř Josef Bolf. Žebříček ukazuje, jak umělci budují své kariéry. Sčítá body za účasti na domácích a zahraničních výstavách, veletrzích či za umělecké ceny vždy v posledních deseti letech. Pokud autoři zůstávají na předních příčkách, znamená to, že aktivně tvoří a o jejich díla je mezi galeristy a kurátory zájem. Ten se pak snadněji přetaví i v zájem sběratelů, což zvyšuje hodnotu jejich děl. „V Art Indexu jsou nejvýše autoři, kteří fungují v mezinárodním kontextu. Všechny v první desítce zastupují kromě domácích také zahraniční galerie. Jiří Kovanda má dvě nebo tři, přičemž jde o galerie, které jezdí na prestižní veletrhy,“ vysvětluje Skřivánek. Při tvorbě žebříčku autoři posuzovali díla a aktivitu 1500 umělců narozených po roce 1950. „Žebříček tak obsahuje jen asi šest procent těch nejviditelnějších a nejvýraznějších. V tomto smyslu je důležitější přítomnost v žebříčku než konkrétní umístění,“ dodává Skřivánek.