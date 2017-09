Není Prim jako Prim | E15.cz

Firmou, která prokazatelně hodinky PRIM vyrábí, je ELTON hodinářská, nástupce národního podniku Elton a pokračovatel hodinářské tradice v Novém Městě nad Metují, která trvá od roku 1949, respektive 1969. Tato firma vyrábí náramkové hodinky téměř výhradně manufakturně, doslova „pod jednou střechou“, výjimku tvoří u mechanických hodinek několik málo velmi speciálních součástek. Bateriové hodinky, které rovněž vyrábí ve své manufaktuře, osazuje ELTON švýcarskými strojky. Výrobu hodinek zpřístupňuje zájemcům z řad veřejnosti i médiím, kterými byla mnohokrát zdokumentována. Pokud tedy chcete opravdu české primky, řiďte se při nákupu následujícími pravidly:

PŮVOD

Vždy se podívejte na certifikát, nebo záruční kartu, kterou k hodinkám dostanete. Na dokumentech k českým primkám je uveden výrobce ELTON hodinářská, a.s. z Nového Města nad Metují. Nenechte se zmást českou vlaječkou, nebo dalšími klamavými atributy, kterými se prodejci asijských hodinek snaží zákazníky přesvědčit, že jde o český výrobek.

LOGO

Na hodinkách české výroby najdete logo PRIM v původní podobě, jak je kdysi navrhl zaměstnanec novoměstského podniku Josef Žid. Společnost ELTON hodinářská navíc označuje většinu svých mechanických hodinek také logem Manufacture PRIM 1949, aby zdůraznila velký podíl lidské práce na výrobě a dlouholetou tradici výroby českých hodinek ve východních Čechách.

Autor: ELTON hodinářská

KVALITA

Je sice tím hlavním rozdílem, na první pohled se však někdy kvalita obtížně poznává. Rozdíly se projeví až po delší – či kratší - době nošení. ELTON hodinářská vyrábí v Novém Městě pouzdra hodinek z nejkvalitnějších materiálů metodou třískového obrábění. To je mnohem náročnější, než pouzdra lisovat ve velkých sériích, jako to dělá většina asijských výrobců. Trvanlivost individuálně obrobeného pouzdra je však nepoměrně vyšší. Také všechny součástky pro mechanický strojek jsou obrobeny, s přesností až na tisícinu milimetru. Na mechanické hodinky je potřeba součástek okolo 150, umíte si tedy představit, jak je jejich výroba náročná. Na krytí číselníku používá ELTON kvalitní safírová skla od českého výrobce, s vysokou odolností proti poškrábání. Asi nejzávažnějším nedostatkem hodinek vyráběných v Asii je však nedostatečné dodržování norem při výrobě strojků. Takové hodinky pak mají daleko vyšší poruchovost.

CENA

Náklady na český výrobek jsou samozřejmě několikanásobně vyšší, než náklady na výrobu v Asii, svou roli hrají ceny energií i mzda dělníka. Výrobce hodinek navíc, na rozdíl od pouhého dovozce, musí do ceny promítnout náklady na konstrukci, design, samotnou výrobu, marketing a mnoho dalších. Ceny českých hodinek PRIM se tedy pohybují od 6.000,- za bateriové modely, u mechanických hodinek s vlastním strojkem pak cena začíná na 39.900,- Asijské hodinky můžete oproti tomu pořídit již pod 1.000,- . I mezi nimi se však najdou modely, prodávané v českých obchodech za několik tisíc, dokonce i za desítky tisíc. Přitom na asijských prodejních serverech se téměř identické hodinky – jen bez loga PRIM - dají pořídit za cenu od 1 do 30 dolarů. Ptáte se, proč by někdo platil i stonásobek ceny za čínské hodinky? Stačí nechat natisknout logo PRIM, které je již 60 let synonymem kvality, přidat k nim na prodejně českou vlajku a vida – zákazník je přesvědčen, že platí za český výrobek. A za ten je ochoten vynaložit částku daleko vyšší. Pokud se s něčím podobným setkáte, neváhejte a podejte podnět na ČOI!