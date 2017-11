Nordic Investors už dali do zdravotních knížek přes sto milionů korun | E15.cz

„Vzali jsme si z IZIPu to dobré, software jsme spláchli a absolvovali jeden a půl roku práce na vývoji,“ uvedl Jan Petřík, partner Nordic Investors.

Vývoj systému Zdravel stál několik desítek milionů korun. Dohromady s koupí firmy IZIP už do zdravotních knížek Nordic Investors dali přes sto milionů korun, potvrdil Petřík.

Za říjen, první měsíc provozu, zaznamenal Zdravel sedm tisíc aktivních uživatelů, za rok chce mít 180 tisíc aktivních klientů. Do systému Zdravel převedou do konce roku zdravotní údaje 2,5 milionu klientů někdejší zdravotní knížky od IZIPu.

IZIP dříve roky spolupracoval se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Podle kritiků to nebylo pro pojišťovnu efektivní.

Za pasivní shromažďování zdravotních dat ve Zdravel pacienti nic neplatí. Chytřejší verze systému, která umožňuje snadno sdílet data mezi lékaři, bude pacienty stát 289 korun ročně. Do budoucna by podle plánů Nordic Investors měly za pacienty tyto částky platit buď zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, nebo komerční pojišťovny a další partneři z retailu, kteří by je mohli nabízet klientům jako bonus.

Nordic Investors vlastní kromě elektronických knížek nákupní centrum Géčko v Liberci, pozemky u starého letiště v Bratislavě nebo Nordic telecom (dříve Air Telecom).

U lékařů, kteri mají software podporující Zdravel, běží celý systém na pozadí stávajícího programu a pro lékaře je tedy extrémně jednoduché do něj posílat informace. Knížky Zdravel ale zatím podporují jen některé zdravotnické informační systémy. Mezi nimi Medicalc, který zavedla například Fakultní nemocnice Plzeň a další menší zařízení, celkem přes padesát nemocnic a klinik. Dále systémy Medax, ICZ a další. Řádově se takto snadno do elektronických knížek dostane dnes několik tisíc zdravotníků a víc než polovina lékáren.

„Projekt bychom nerealizovali, kdybychom neviděli, že je takový trend ve světě. Někde bere elektronický zdravotní záznam pod sebe stát. U nás je v národní koncepci elektronického zdravotnictví uvedené, že to budou moci poskytovat soukromé subjekty,“ uvedl Petřík.