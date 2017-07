O2 navýšilo zisk, těží hlavně z mobilního internetu | E15.cz

Větší část provozního zisku společnosti pocházela z Česka. V tuzemsku společnost vytvořila zisk 3,96 miliardy korun a zbylých zhruba 1,31 miliardy připadalo na slovenský byznys. Největší část výnosů v Česku tvořily příjmy z mobilních služeb, které meziročně vzrostly o 3,5 procenta na 9,79 miliardy korun. Naopak výnosy z provozu pevných linek klesly o 5,3 procenta na 5,35 miliardy korun.

Počet mobilních zákazníků v Česku se k 30. červnu jen mírně zvýšil o 0,1 procenta na zhruba 4,9 milionu. O 2,1 procenta na 3,37 milionu vzrostl v ČR počet zákazníků s mobilními, kdežto lidí s předplacenou kartou v síti O2 ubylo o 3,9 procenta na 1,6 milionu. Výrazně vzrostl počet těch, kteří využívají internet v mobilu, a to o třetinu na 2,22 milionu. S tím souvisí i nárůst datového provozu, který se v Česku meziročně zvýšil o 80 procent.

Dalších 1,9 milionu mobilních zákazníků měla O2 na Slovensku. Počet zákazníků s předplacenou kartou tam klesl o 2,7 procenta na 795 tisíc, a naopak počet tarifních zákazníků vzrostl o 8,5 procenta na 1,1 milionu.

Lidí využívajících pevné linky na volání proti loňskému pololetí ubylo o 14 procent na 564 tisíc. Snížil se i počet lidí s pevným internetovým připojením xDSL o 3,8 procenta na 752 tisíc. Naopak množství uživatelů televizních kanálů O2 TV vzrostlo o 3,5 procenta na 225 tisíc.

Společnost O2 vlastní s majoritním podílem zhruba 80 procent investiční skupina PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner. Označení O2 bude moci PPF používat do 22. ledna 2022, na čemž se dohodla s vlastníkem značky španělskou skupinou Telefónica. Do stejného data zůstane členem jejího partnerského programu. Do konce letošního roku jí za to musí zaplatit 900 milionů korun.