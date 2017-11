Obchodní řetězce mají u potravin nepřiměřeně vysoké marže, stěžoval si Zeman při návštěvě Olmy | E15.cz

Obchodní řetězce mají podle prezidenta Miloše Zemana u některých potravin nepřiměřeně vysoké marže a to na úkor tuzemských potravinářských firem. Obchodní řetězce by proto měly být regulovány, řekl dnes Zeman při návštěvě olomoucké mlékárny Olma, která patří do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil šéf ANO Andrej Babiš, a nyní je ve svěřenském fondu.