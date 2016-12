On-line kasina spustí i české firmy, utkají se o miliardy

Nové zákony regulující hazard umožní i tuzemským firmám spustit od ledna internetová kasina včetně rulety a karetní hry v čele s pokerem. Utkají se o nový trh, jehož velikost by podle prvních dostupných odhadů mohla činit řádově miliardy korun.

Tuzemské loterní a sázkové firmy s nedočkavostí vyhlížejí leden příštího roku. Po letech plánů totiž budou moci spustit internetová kasina, pokerové turnaje a další hry, což dosud legislativa neumožňovala. Podle dostupných odhadů z trhu se přitom bude hrát o balík peněz v řádu miliard korun ročně, ne-li více. Slibují si nejen posílení svých příjmů, ale i srovnání kroku s nabídkou zahraničních on-line sázkových kanceláří.

Firmy typu bwin či bet-at-home tyto hry již nabízejí přes zahraniční weby provozované v češtině bez české licence a podle státu i sázkovek tedy nelegálně. I ony ale budou moci od příštího roku o licenci požádat a podnikat v Česku stejně jako tuzemské firmy. „Sázkové kanceláře internetové kasino spustí, protože musí být konkurence schopné na nově otevřeném trhu,“ míní šéf Asociace provozovatelů kursových sázek Marek Herman.

Podle zkušeností ze zahraničních trhů přitom často platí, že u velkých firem se internetové kursové sázení a kasina podílejí na tržbách zhruba polovinou. „Legální trh s internetovými kasiny v Česku by tak mohl dosáhnout řádu miliard korun. Celý vývoj trhu ale závisí na jedné klíčové věci: jak se státu podaří účinně blokovat nelegální provozovatele,“ podotkl.

Dosud přitom stále platí, že každá druhá kursová sázka v ČR je nelegální, což by jen loni znamenalo nemalou sumu 38 miliard. V klasických kasinech přitom loni lidé podle údajů ministerstva financí prosázeli téměř 6,2 miliardy korun, u karetních turnajů to bylo přes 1,2 miliardy.

Na nové hry se rozhodně chystá tuzemská dvojka Fortuna. „Nová loterijní legislativa představuje obrovskou změnu a zároveň příležitost, kterou chceme maximálně využít,“ uvedl mluvčí firmy Petr Šrain, která tak nabídne ruletu, karetní a další klasické kasinové hry.

„O potenciálu nového segmentu máme konkrétní představu. Nicméně těžko spekulovat o tržním podílu ve chvíli, kdy nevíme, kolik, jak silných a agresivních hráčů bude na trhu působit,“ míní Šrain. Také podle Fortuny bude záležet na tom, jak efektivně bude stát blokovat zahraniční firmy, které si o českou licenci nepožádají a budou dále provozovat weby v češtině z Kypru či Gibraltaru.

Na nové výrazně rozšířené možnosti on-line se chystá i největší firma provozující číselné loterie Sazka. Od ledna chce proto spustit stávající portfolio her v čele s tradičně nejsilnější Sportkou. „Plánujeme spuštění i několika nových her. Pokud se týká tržeb, očekáváme postupný růst tak, aby koncem roku 2017 znamenal dvojciferné číslo,“ uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Lidé přitom loni u Sazky prosázeli bez započítání výher 11 miliardy, což by znamenal nárůst tržeb minimálně o miliardu.

Po novém trhu se poohlíží i tuzemská jednička Tipsport a její dceřiná společnost Chance. „Tipsport se na legislativní změny pečlivě připravuje. Zda to bude znamenat i změny v našem produktovém portfoliu, o tom je teď předčasné spekulovat,“ uvedl mluvčí firmy Václav Sochor.