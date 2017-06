On-line se objednáte jen k desetině lékařů. Do tří let však službu musí nabízet všechny ordinace | E15.cz

Možnost objednat se na vyšetření po internetu nabízelo loni v Česku devět procent lékařů. Češi a Češky jsou ve využívání elektronického objednávání na zdravotní kontrolu v EU podprůměrní. V unii si termín u lékaře po síti dohodl v průměru zhruba každý osmý obyvatel, v ČR každý dvanáctý. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vláda loni schválila Národní strategii elektronického zdravotnictví do roku 2020. Do té doby by mělo být on-line objednávání k lékaři v ČR běžné.