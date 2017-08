Penta se zbaví části podílu ve slovenském vydavatelství, získá ale dva tituly | E15.cz

Finanční skupina Penta sníží svůj podíl ve slovenském vydavateli Petit Press, od něhož zároveň získá maďarsky píšící deník Új Szó a týdeník Vasárnap. Ty pak zahrne do své mediální skupiny News and Media Holding (NMH), napsal dnes portál Mediálne.sk, který patří do NMH. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.