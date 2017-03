Policie ve skladu Rohlik.cz zatkla 85 cizinců. Komando se chovalo jako STB, tvrdí ředitel Čupr

Chtěl bych se ohradit proti některým novinovým titulkům. Policie neodvezla 80 "ilegálních" pracovníku. Ráno naběhlo do skladu komando, které se chovalo jak STB. Řvali a s nikým se nebavili. Zavřeli provoz, kde pracují i Češi a nechali všechny jak zločince postavit na rampu. Odvezli všechny Nečechy (to je oněch 80 lidí) a jejich legálnost budou zkoumat až ex-post. Když bude vše v pořádku, tak je vrátí. Věříme, že máme vše v pořádku, nejsme sebevrazi. Ale tohle je podnikáni v právním státě v roce 2017? A ještě policejní mluvčí lže, takže některá média píši bludy (protože jako vždy neověřuji informace)? Proč vůbec mluví s médii o případu, který není uzavřen? Platí pořád presumpce neviny? Až se mě zase někdo zeptá, jak stát podporuje podnikání, tak se mu vysměju. Takhle to chcete, Andrej Babiš Bohuslav Sobotka? Prosím sdílejte. Já věřím, že takovéto prasárny nemohou nikomu projít. Nebo vám přijde ok, ze vás prostě seberou a zkoumají až poté, jestli něco děláte špatně?