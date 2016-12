Postaví Tesla továrnu v Česku? Přistanou lidé na Marsu? Nabídka bizarních sázek roste

Opustí příští rok mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček svůj post? Postaví do roku 2022 Tesla miliardáře Elona Muska továrnu v Česku, nebo na Slovensku? Vstoupí první člověk na Mars do roku 2035? A vyhraje Donald Trump i druhé prezidentské volby za čtyři roky? Sázkové kanceláře v Česku už dávno nenabízejí jen možnost vyhrát při tipování sportovních výsledků. A nabídka politických, společenských a ekonomických sázek typu vítěz voleb a soutěží jako StarDance či SuperStar stoupá.

"Zejména domácí politická scéna je nepřebernou studnicí sázkařské inspirace," říká hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Například na to, že příštím premiérem bude lídr ANO Andrej Babiš, vypsala firma velmi nízký kurz 1,3:1. Přeloženo - Babišovy šance jsou extrémně vysoké.

Celkem přijatelný kurz se týká i Ovčáčka. "Po posledním hradním kotrmelci si nemůže být nikdo ničím jist a na jeho konec e funkci si tak zájemci mohou vsadit v kursu 5:1," podotkl Hanák.

U tuzemské sázkové dvojky je možné zkusit štěstí i na ekonomická témata - třeba na to, zda Tesla Motors postaví gigatovárnu v Česku (2,5:1), v Polsku (15:1), nebo na Slovensku (18:1).

„V minulosti jsme se už věnovali i ceně ropy. V návaznosti na poslední vývoj může být sázka na překonání 60 dolarů v kursu 2,5:1 zajímavou investicí," říká Hanák. "A co klenot našeho průmyslu Škoda Auto? Prodá příští rok 1,5 milionů aut (3:1)? Uvidíme, co to udělá s návštěvnosti na našich pobočkách v Boleslavi,“ dodal.

FAVORITY VOLEB JSOU ANO, ZEMAN A HORÁČEK

Politické sázky jsou u Fortuny, stejně jako u jedničky Tisportu, běžné už několik let. Sázky na sněmovní a prezidentské volby v Česku v příštím a přespříštím roce jsou tak už téměř povinností. Tipsport, Fortuna i Chance vysoce favorizují ANO, ČSSD má menší šance - o případném jiném vítězi firmy vůbec neuvažují.

U vítěze prezidentských voleb je aktuální situace mnohem vyrovnanější. Tipsport a sesterská Chance nabízí na dva hlavní kandidáty Miloše Zemana a textaře Michala Horáčka stejný kurz 2,9:1. Fortuna mírně favorizuje Zemana (2,2 ku jedné), Horáček je ale s kurzem 3,1:1 s přehledem druhý největší favorit.

"Sázky na budoucího českého prezidenta táhnou z aktuálních společenských sázek vypsaných Tipsportem nejvíce, ačkoliv volby proběhnou za více než rok," říká hlavní bookmaker Tipsportu Ladislav Pavlis. Dvě pětiny sázek jde přitom na výhru Horáčka, na nynějšího prezidenta je to jen 15 procent. Více než třetina sázejících ale míní, že nevyhraje ani jeden.

A kdyby někomu byly české prezidentské volby málo, může zkusit i štěstí u těch francouzských, které se konají za tři týdny. Jasným favoritem je podle bookmakerů Tipsportu Francois Fillon s kurzem 1,5:1. Marine Le Penová je s odstupem druhá – kurz 3,6:1. "Zájem sázkařů o budoucí francouzskou hlavu státu je ale mnohem nižší než v případě českého prezidenta," podotkl Pavlis.