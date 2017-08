Přebytek českého zahraničního obchodu klesá | E15.cz

V červnovém výsledku se nepříznivě odrazil obchod s ropou a zemním plynem, který prohloubil schodek na 4,5 miliardy korun. V obchodu s auty se vlivem vyššího dovozu přebytek o půl miliardy ztenčil. Příznivě na celkovou bilanci působil především menší deficit bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

Přebytek obchodu se státy Evropské unie v červnu meziročně stoupl o 3,1 miliardy na 60,4 miliardy korun. Vývoz směřuje především do Německa, kam v červnu mířilo zboží za 96,2 miliardy korun. To bylo o 1,3 miliardy víc než loni v červnu. Zvýšil se také vývoz do Francie, Nizozemska, Polska či Rakouska. Ze zemí mimo EU stoupl vývoz do USA, Číny a Ruska.

Téměř třetinu českého vývozu představují motorová vozidla. V červnu se jich z Česka vyvezlo za 88,383 miliardy korun, což bylo o téměř dvě miliardy více než před rokem. Naproti tomu importéři ze zahraničí dovezli vozidla za 48 miliard korun, což bylo o 2,5 miliardy více než loni.