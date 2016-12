Příběh firmy Česká zbrojovka: kde se rodí pistole

Nebýt blížící se války a tehdy na jižní Moravě vlivných bratrů Lužů, nestála by v Uherském Brodě celosvětově známá továrna na ruční palné zbraně. Po návratu k výrobě útočných pušek a dalšího vybavení pro vojáky, který prosadil šéf firmy Lubomír Kovařík, zvýšila Česká zbrojovka export o desítky tisíc kusů pistolí a pušek ročně.

„Pětadevadesát procent zbrojní produkce vyvážíme do téměř stovky zemí. Jsme mezi deseti největšími výrobci ručních palných zbraní na světě a pěti, kteří vyrábějí automatické zbraně,“ říká Kovařík.

Zbrojní závody a zvlášť ty české a slovenské mají pohnutou historii. Za války zásobovaly Němce, po roce 1948 sovětský blok a v devadesátých letech se potýkaly se ztrátou trhů a nezájmem politiků. V Uherském Brodě chrlili letecké kulomety a díly pro messerschmitty, po válce i šicí stroje nebo části traktorů a na konci komunistického režimu letecké motory.

V padesátých letech začal pod krycím názvem Koště vývoj legendární samočinné pušky vzor 58. Pěchotní verzi se přezdívá pádlo, výsadkové se sklopnou ramenní opěrkou kosa. „Nesprávně se jim říká samopaly. To jsou ale zbraně na pistolové střelivo, zatímco z osmapadesátek se střílí delšími puškovými náboji. Takže správný název je útočná puška,“ vysvětluje mi bývalý armádní pilot Lubomír Kovařík v místnosti, kde jsou chronologicky vystaveny a popsány všechny zbraně firmy.

V roce 2014 firma vykázala dosud nejvyšší tržby v historii 3,3 miliardy korun, za rok 2015 dosáhly 3,5 miliardy. Letošní plán je 3,8 miliardy.Autor: Michael Tomeš, E15

Uherskobrodská ikona

Na úspěch osmapadesátek navazuje nová útočná puška CZ 805 Bren. Zkratka odkazuje na nejznámější lehký kulomet druhé světové války i pozdějších konfliktů vyvinutý Zbrojovkou Brno a vyráběný Královskou továrnou malých zbraní v Enfieldu, kterému britští vojáci říkali „zatroleně náš“. Vznikl na rýsovacím prkně dodnes nedoceněného českého inženýra Václava Holka.

Kromě nových vojenských pušek se k nepoznání změnily i samopaly Škorpion, jejichž výroba začala v roce 1961. Jedním ze základních pilířů jsou nadále pistole vycházející z osvědčené „čezety“ vzor 75. V současnosti se jich vyrábí sto tisíc ročně, což je více než třetina produkce firmy. Jde o nejznámější českou zbraň.

„V roce 1974 ji zkonstruoval František Koucký, dodnes je to ikona České zbrojovky. Pětasedmdesátek se dosud vyrobilo na osm milionů kusů. Kdysi je kopírovali v jedenadvaceti zemích, teď ve dvanácti. Po pistoli Colt 1911 je to druhá nejvíce napodobovaná krátká palná zbraň v historii. Může za to fakt, že konstrukční patent byl za minulého režimu označen za utajovaný a neregistroval se v zahraničí. Tehdy si nikdo neuvědomil, jak důležitá je ochrana pokročilých výrobků,“ dodává Kovařík.

Co nejdál od nebezpečí

Zásadní pro zrod zbrojovky na Zlínsku byla politická situace v sousedním Německu. Tam nezadržitelně rostla moc Adolfa Hitlera.

Československé ministerstvo obrany začalo zvyšovat výrobní kapacity zbrojařských závodů, a tak v roce 1936 vyrostla v Uherském Brodě i Česká zbrojovka. Strategický požadavek byl umístit ji co nejdále od německých hranic. Byla vybudována za pouhý půlrok na poli za městem jako pobočný závod České zbrojovky Strakonice.

„Zásluhu na tom mají bratři Lužové. Jeden byl starosta Uherského Brodu a druhý krajský vojenský velitel. Začalo se výrobou kulometů 7,92 LK 30 Aircraft,“ ukazuje na vyleštěný závěr Kovařík.

Za války nebyla fabrika nikdy vybombardovaná, Američané omylem shodili bomby na uherskobrodský pivovar. S blížícím se příchodem sovětských vojsk Němci odvezli všechny důležité součásti strojů. Po válce byl podnik znárodněn a začalo vyšetřování členů vedení. Nejhůře dopadl bývalý technický ředitel, český Němec Ignatz Uhl, který dostal trest smrti.

V tomto období se vyráběly například kulomety 7,92 M6 17 Aircraft nebo takzvaná pumpička M6 model 26, kterou okopírovala izraelská UZI.

Růžákova éra

Na začátku padesátých let se počet zaměstnanců kulometné továrny začleněné pod Závody Říjnové revoluce Vsetín rychle zvýšil z 1550 na 2350, polovinu z toho tvořily ženy. Hlavním programem byla samonabíjecí puška vzor 52/57, v další dekádě pak „samopal“ vzor 58.

Sen každého kluka. Když se řekne kontrola kvality, zní to málokde tak ostře jako ve zkušebně zbrojovky.Autor: Michael Tomeš, E15

Největší slávu zažila zbrojovka za Stanislava Růžáka, který ji řídil v letech 1959 až 1986. Za jeho vedení měla firma na 3500 zaměstnanců. V její blízkosti vznikla obytse ná čtvrť, které nikdo neřekne jinak než „Růžákov“.

Éru úspěšného ředitele poznamenala Husákova normalizace, nevyhnul se personálním čistkám. Začaly i ekonomické problémy. Rozhodlo se o výrobě turbovrtulových motorů pro letoun L 410, odbyt však kolísal. Dalším pokusem byla hydraulika pro traktory.

Návrat k vojákům

Na začátku devadesátých let se podnik privatizoval. Klesala výroba leteckých motorů, částí traktorů i dodávky služebních pistolí. Některé programy se zcela zastavily. Situaci se dařilo mírnit jen rostoucí výrobou civilních zbraní. Obratem byl návrat k vojenské výrobě, kterou začal Kovařík prosazovat po svém příchodu v roce 2006. Možná i proto, že kdysi pilotoval bojové letouny.

Pas je povinný. Pracovníci v dílně konečné montáže, stejně jako všichni zaměstnanci, jsou vlastníky zbrojního pasu.Autor: Michael Tomeš, E15 Pas je povinný. Pracovníci v dílně konečné montáže, stejně jako všichni zaměstnanci, jsou vlastníky zbrojního pasu.

„V letech 1985 až 2010 jsme pro vojáky vůbec nevyráběli. Vývoj nové soupravy zbraní pro českou armádu v čele s CZ 805 Bren stál dvě stě milionů korun. Snažíme se dodávat ozbrojeným složkám celou škálu výrobků, tedy i munici či balistickou ochranu. Když jsem v Afghánistánu mluvil s německými vojáky, stěžovali si, že by chtěli breny, ale musejí mít útočné pušky od německé firmy,“ říká.

Loni v Uherském Brodu vyrobili 250 tisíc zbraní, letošní plán je ještě o tři desítky tisíc vyšší. „Jsme rodinný podnik, pracují tu i tři generace zároveň. Kvůli rostoucí výrobě ale potřebujeme další frézaře, puškaře, rytce, soustružníky. Chybějí i kontroloři, vývojáři, konstruktéři,“ uzavírá Kovařík.

V roce 2014 firma vykázala dosud nejvyšší tržby v historii 3,3 miliardy korun, za rok 2015 dosáhly 3,5 miliardy. Letošní plán je 3,8 miliardy. CZUB zaměstnává přes 1800 lidí, její základní kapitál je přes 480 milionů korun. Devadesát procent akcií patří společnosti kontrolované René Holečkem, zbylých deset procent členům představenstva.