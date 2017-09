Pro hotovost na čerpací stanici. Benzina zavede službu cashback | E15.cz

Další velký řetězec čerpacích stanic zvažuje, že svým zákazníkům při placení pohonných hmot či dalšího zboží umožní vybírat hotovost. Zavedení služby cashback totiž zamýšlí Benzina.

„Máme to rozpracované a plánujeme to spustit během příštího roku,“ uvádí Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Unipetrol, do níž patří Benzina. Službu poskytují některé obchodní řetězce, lékárny, drogerie či hotely. Na konci minulého roku tak bylo možné vybírat peníze na téměř deseti tisících míst.

Vstup Benziny by jejich počet zvýšil o několik stovek. Podle Kaidla má totiž Benzina 395 čerpacích stanic. Služba bude ovšem dostupná nejdříve na vybraných prodejnách pohonných hmot a pak se bude rozšiřovat. „Je to další zvýšení komfortu pro řidiče,“ dodává.

Benzina byla jedním z prvních prodejců pohonných hmot, kteří o zavedení služby uvažovali. Nakonec se ji ale chystá spustit až nyní. Konkurence ji tak stačila předběhnout. Cashback poskytuje řetězec EuroOil spadající pod společnost Čepro nebo síť Tank ONO.

„Služba funguje minimálně pět šest let,“ uvádí Jiří Ondra, spolumajitel sítě nízkonákladových čerpacích stanic Tank ONO. Využití ale není vysoké. „Není to nic velkého, zhruba sto tisíc měsíčně na všech pumpách,“ dodává.

Naopak EuroOil si cash back pochvaluje. „Od roku 2010 už klienti vybrali částku ve stamilionech,“ uvádí Lenka Svobodová, šéfka marketingu společnosti Čepro. V posledních letech se zájem zákazníků zvyšuje.

Loni se celková vybraná částka zvýšila o šest procent a v letošním prvním pololetí vzrostla o dvě procenta. „Zákazníci mají o službu zájem, máme čerpací stanice i v menších obcích, kde nejsou bankomaty,“ upozorňuje Svobodová.