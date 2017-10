Probuzení Lázní Darkov. Růst tržeb táhnou i klienti z arabských zemí | E15.cz

Před pěti lety byly Lázně Darkov v Karviné jedním ze symbolů lázeňské krize, když musely uzavřít část svých kapacit. Dnes jsou lázně se čtyřmi sta zaměstnanci patřící z většiny do skupiny Zdeňka Zemka zpět v zisku a raději než na zdravotní pojišťovny sázejí na lidi, kteří si pobyty platí sami.

„Historicky byl Darkov zaměřený na klienty zdravotních pojišťoven. Souvisí to s tím, že dělá vysoce odbornou rehabilitační péči. Dnes se nám to daří prodat i samoplátcům, oceňuje to zahraniční klientela,“ říká Pavlína Filipi, ředitelka a spolumajitelka Darkova.

„Klienti z arabských zemí se často rozhodují mezi Spojenými státy a Darkovem,“ tvrdí. Do Darkova jezdí například lidé z Libye, Saúdské Arábie nebo Bahrajnu. S jejich získáváním pomáhá cestovní kancelář, kterou lázně vlastní, Darkov SPA Travel Agency.

Pobyty přitom často dotují tamní státní instituce, ať se jedná o rehabilitace vojáků nebo třeba státních zaměstnanců, kteří pracují na ropných plošinách.

I kvůli tomu letos očekávají Lázně Darkov 380 milionů korun tržeb a zisk mezi šestnácti až dvaceti miliony. V roce 2015 měly Lázně Darkov podle účetní závěrky obrat 390 milionů, v roce 2016 pak 365 milionů.

Od letoška nově poskytují Lázně Darkov služby estetické medicíny, což jim přineslo dva miliony korun tržeb. „V příští sezóně nabídneme nové prostory estetické kliniky,“ říká Filipi. Pro příští rok ale mají lázně včetně Darkova obavy, že úhrady pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami nebudou dostatečné.

Podle návrhu úhradové vyhlášky mají zůstat na letošní úrovni. Lázně by ale potřebovaly na pokrytí růstu platů zdravotníků vyšší příjmy o čtyři procenta.

„Pokud se to nestane, půjde kvalita péče dolů, nebo se lázně budou více orientovat na samoplátce a pro pacienty, kteří mají pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou, nezbyde v sezóně kapacita,“ tvrdí Filipi.