Prodeje zájezdů vzrostly, dosáhly úrovně před krizí | E15.cz

"Letošní sezóna vypadá zatím velmi dobře. Hlavním důvodem je podle nás zvýšená důvěra občanů v ekonomiku. Lidé se nebojí investovat do svého odpočinku nebo poznání," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podle Jana Bezděka z CK Fischer se lidé také přestali bát cestovat. "V zájmu o letní dovolenou se letošní sezona od loňské výrazně liší. V celkovém souhrnu roste meziročně zájem v desítkách procent. Jsou ale i destinace, jako je Turecko nebo Egypt, kde registrujeme nárůst ve stovkách procent," řekl.

CK Blue Style registruje proti loňskému roku růst prodaných zájezdů o téměř 60 procent. "Češi znovu objevili Tunisko a velké nárůsty prodejů byly i v Turecku," dodal mluvčí Václav Nekvapil.

Podle Papeže se ceny zájezdů zvýšily v průměru o jednotky procent. Na vývoj cen působí řada vlivů. Kromě téměř 1000 koncesovaných cestovních kanceláří a řady zahraničních subjektů podnikajících prostřednictvím agentur je na trhu podle něj mnoho ilegálních kanceláří. "To vše má samozřejmě vliv na cenu. Reálně by ceny zájezdů měly vyrůst cca o osm procent, ale ve skutečnosti je nárůst v jednotkách procent a u mnoha destinací ani to ne," dodal Papež.

Podle Šatného je přitom tlak hotelů ve Středomoří na růst cen velký. Poptávka roste nejen u turistů z česka, ale především z dalších evropských zemí, jako jsou Německo a Francie. "Nově nakupované kapacity jsou tak dražší, než ty, na které mají CK uzavřené dlouhodobé kontrakty na více let," uvedl Šatný.

Tržby cestovních kanceláří dosáhly v roce 2008 podle Českého statistického úřadu 51,5 miliardy korun, v dalších letech výrazně klesly. Poté se v letech 2013 až 2015 opět přiblížily 50 miliardové hranici.