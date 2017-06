První česká investice v Koreji: Češi vaří v Busanu vlastní pivo | E15.cz

Firma Gold of Prague spustila výrobu piva ve městě Busan. Tuto první českou investici v Jižní Koreji završí stavba pivovaru o kapacitě 200 tisíc hektolitrů ročně. Projekt ale ztěžují byrokratické překážky.

Symbolicky je to právě pivo, co otevřelo jihokorejský trh prvnímu českému investorovi. Společnost Gold of Prague začala vařit tři druhy piva v minipivovaru ve městě Busan. „V březnu jsme obdrželi potřebné licence. Mimo velké globální hráče, jako je Anheuser-Busch, jsme tak nyní jedinou stoprocentně zahraniční společností, která má povolení na výrobu a distribuci piva v Koreji,“ uvedl ředitel společnosti Lukáš Mikeska. Investice činila zhruba dvacet milionů korun. „Pivo připravujeme z českých surovin, pivovar byl vyroben v ČR a máme i české sládky,“ dodal Mikeska.

Jedenáctistupňové černé pivo, klasický dvanáctistupňový i silnější patnáctistupňový ležák se prodávají pod značkou Praha 993. Ta odkazuje na Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, kde se zřejmě v roce 993 začalo poprvé vařit české pivo a na jehož receptuře firma staví. „Název u Korejců dobře funguje díky neuvěřitelné popularitě Prahy jako turistické destinace,“ říká Mikeska.

Praha 993 se zatím dodává do osmi restaurací. Česká firma chce ale v investiční zóně Foodpolis za zhruba patnáct milionů dolarů postavit velký pivovar s kapacitou 200 tisíc hektolitrů ročně, z nějž by mohla zásobovat celý korejský trh. Už dříve oznámený projekt se ale zpožďuje kvůli protekcionismu korejských úřadů. Korejci přitom při sjednávání investice nabízeli vstřícný postoj. „Deklarovali, že milují české pivo, a slibovali hory doly. Pokud ale sledujeme tuto první českou investici, vidíme, že naráží na velké byrokratické překážky,“ konstatovala na konferenci Asbuco o obchodu s Asií Jana Hajzlerová, výkonná ředitelka Česko-korejské společnosti.

Lukáš Mikeska potvrdil, že problémy byly s udělením povolení cizincům nebo s celním procesem při dovozu surovin, ovšem už se podařilo zajistit vše potřebné. „V zóně máme pozemek s dobrým zdrojem vody a územním rozhodnutím. Teď probíhají projekční práce. Stavět bychom měli začít v lednu až únoru příštího roku a výrobu zahájit počátkem roku 2019,“ uvedl Mikeska.