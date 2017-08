Regulace EU se vyplácí, z trhu zmizely vysavače-šmejdy | E15.cz

Řada českých médií přinesla v posledních týdnech zprávy, že zbývá poslední šance koupit skutečně výkonný vysavač. Senzacechtivá média však jen znovu otevřela tři roky starou záležitost. Regulace Evropské unie, o níž se opět mluví, platí již od září 2014.

Nyní přichází na řadu pouhé od počátku avizované zpřísnění nastavených parametrů. Většina výrobců ale plnila tyto podmínky už v roce 2014, a přestože obecně nelze považovat přílišnou regulaci trhu za vhodnou, v tomto případě měl zásah unie převážně kladný dopad. Z trhu zmizely ty nejméně kvalitní výrobky a renomovaní výrobci byli nuceni vyvinout konstrukčně zdařilejší techniku, jíž bohatě stačí motor s třetinovým příkonem.

Trh s vysavači byl dlouhé roky naprosto pokřivený a podivný. Několik set značek se na něm pokoušelo ulovit zákazníky, přičemž základním komunikačním prostředkem pro prezentaci vysavače byl jeho příkon.

Přitom tento parametr nevypovídá zhola nic o tom, jak vysavač vysává – pouze indikuje, kolik elektrické energie potřebuje.A že jí často potřeboval hodně, protože převážně u levných obchodních značek, které jen nakupují výrobky v čínských továrnách třetích stran, se s nějakým precizním utěsněním, promyšlenými hubicemi a perfektními spoji nikdo moc nezabýval. Ztráty a konstrukční či designové nedostatky se tak kompenzovaly výkonnými motory s vysokým příkonem.

Šance pro marketing

Marketingová oddělení, a to i zvučných značek, používala příkon pro prezentaci výrobků, protože spotřebitelé podle tohoto parametru nakupovali vysavače celé roky. Nikdo neměl sílu cokoli změnit, vyžádalo by si to příliš prostředků a celonárodní či globální osvětu. Základní sdělení EU už v roce 2014 přitom bylo, že příkon vysavače není podstatný, významné je pouze to, jak účinně sbírá nečistoty z koberců a pevných podlah. Případně kolik jich jeho filtry nezachytí a vypustí ven.

A právě to přinesla takzvaná eco design regulace spolu s energetickými štítky. Aktuální zpřísnění na trhu prakticky nic nezmění. Maximálně vytlačí z regálů ty, kteří vyráběli a nadále ještě vyrábějí vysavače se zbytečně vysokým příkonem (do letošního 1. září smějí být uváděny na trh modely s 1600 W).

Nejlacinější vysavače zmizí

Unie touto eco design regulací donutila výrobce, aby do vývoje vysavačů po letech opravdu zainvestovali, vyvinuli nové motory, hubice a použili kvalitnější těsnění. Výrobek tak sice nemůže stát stejně jako „neznačková Čína“, rozhodně ale nesaje hůře. Jsou prostě celé lépe navržené a vyrobené, a tak potřebují k téže činnosti méně elektřiny.

EU nastavila systém možná až příliš přísně, nicméně výrobcům se za cenu vysokých investic podařilo tyto požadavky splnit. Na druhé straně ceny ve středním a vyšším segmentu se příliš měnit nebudou – průměrná cena vysavače na trhu stoupne převážně proto, že ze hry vypadnou nejlevnější modely, které normu plnit nebudou. Navíc měl celý trh na přípravu několik let, tudíž nejde o žádnou šokovou terapii hospodářské soutěže.

Štítky platné od září 2014 jsou navrženy tak, aby zákazník vysavač nevybíral podle příkonu, nýbrž podle jeho skutečných schopností. Na štítku je tedy k nalezení samotná energetická třída, předpokládaná spotřeba za rok, účinnost sběru nečistot na pevných podlahách a na kobercích, míra emisí nečistot zpět vypouštěných do ovzduší a hlučnost.

Pochopitelně systém nevyhovuje všem výrobcům vysavačů. Firmy dominující v oblasti bezsáčkových cyklonových modelů například namítají, že u jejich zařízení neklesá sací síla s tím, jak se plní nádoba na nečistoty. U sáčkových s postupným zaplňováním však ano. A v laboratořích probíhá měření pouze zcela nových vysavačů s prázdným filtrem, takže sáčkové z toho vycházejí lépe.

Diskutuje se proto například o úpravě způsobu měření, ale celkově je systém nastavený poměrně dobře a štítek jasně indikuje, jaký výrobek je úsporný, a především efektivní. Vysavač by proto zákazníci neměli ani nyní, ani po 1. září, kupovat podle příkonu a určitě se nepodílet na honu za zmíněnými 1600 W. To nejdůležitější pro správný výběr sdělí energetický štítek. Pak už se lze zabývat dodávaným příslušenstvím, designem a dalšími kritérii výběru.

Autor je šéfredaktorem časopisu o domácích spotřebičích Sell.

Podívejte se, jak regulace EU ovlivnila parametry vysavačů:

Jak se promítne EU regulace do parametrů vysavačů.Autor: E15