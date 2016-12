Řetězce sypou miliardy do rekonstrukcí, slevy už tolik netáhnou

Maloobchodní řetězce napříč trhem řeší, co se zastaralými prodejnami. Často jsou staré kolem dvaceti let a nevyhovují současným trendům. Tisíce obchodů v tuzemsku se vrhají do rekonstrukcí.

Řetězce do modernizací investují stovky milionů korun. Novotou svítící prodejny jim totiž zvedají tržby o více pětinu až třetinu.

„Stále více si retaileři uvědomují, že to, jak prodejna vypadá a působí, má obrovský vliv na to, zda zákazník impulsivně nakoupí a zda se do obchodu vrátí,“ uvedl Radomír Klofáč, šéf společnosti Moris design, která pro obchodníky prodejny předělává. Obchodníky k tomu podle něj nutí také fakt, že zákazníci se už při výběru zboží neřídí jen cenou.

Celkové investice za celý trh nikdo nesleduje. Profesionálové z branže jen odhadují, že už několik let rostou každoročně o desítky procent. Napovídají však čísla klíčových hráčů. Například řetězec Lidl do roku 2018 plánuje dát do rekonstrukcí, výstavby nových prodejen a skladů devět miliard korun. Téměř tři miliardy investuje konkurent Penny Market.

„Na konci září jsme slavnostně otevřeli prodejnu nové generace ve Strakonicích, jež je teprve druhou prodejnou tohoto typu v České republice. Do konce roku plánujeme otevřít celkem deset těchto prodejen po celé republice,“ řekla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Postupnou přeměnu prodělává také kolem osmi stovek prodejen drogistického řetězce Teta. Celkovou investici odhaduje zhruba na jednu miliardu korun.

V investicích do modernizací podle Klofáče z Moris design naopak pokulhávají sítě s potřebami pro kutily a zahrádkáře. Aktuálně se však do velké investiční akce pouští Mountfield. Nejpozději do čtyř let mají být všechny prodejny „Bédy Trávníčka“ v novém. Navíc obchody, které už tak dobře nefungují jako před dvaceti lety, společnost přesune do lepších lokalit.

„V příštím roce plánujeme přestěhovat do atraktivnějších lokalit dalších osm až deset prodejen,“ sdělila výkonná ředitelka Mountfieldu Jana Moravová. Pro příští rok do modernizace sítě investuje společnost několik desítek milionů korun. Aktuálně má společnost v Česku a na Slovensku přes sedmdesát poboček.

Cvrkot v maloobchodu se odráží na trhu firem, které pro řetězce modernizace zařizují. Pražský Moris design hlásí růst tržeb dvouciferným tempem. Konkurenční Story Design z Litomyšle se zase stal atraktivním akvizičním cílem. Před časem ho koupila rakouská rodinná skupina Umdasch Group.