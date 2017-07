Rohlík.cz připravuje expanzi do Německa i dalších států, shání na ni stovky milionů | E15.cz

On-line supermarket Rohlik.cz plánuje expanzi do Německa a dalších zemí západní a střední Evropy. Letos očekává tržby minimálně ve výši dvou miliard korun, přestože firma po březnové razii cizinecké policie v jejím skladu přišla na tržbách o desítky milionů korun. Každý měsíc roste obrat obchodu meziměsíčně až o pětinu.

"Každý měsíc vyrosteme průměrně o deset až 20 procent. To, že číslo není větší, je spíše potřebou iterativně zlepšovat sklad a logistiku, než nedostatkem zájmu zákazníků. Linku, která zvládne dvojnásobný počet objednávek, nelze postavit každý měsíc," řekl zakladatel Rohlik.cz Tomáš Čupr.

Obchod chystá expanzi do velkých měst v blízké západní Evropě a také do regionu střední Evropy. V současné době hledá externí financování, půjde o investici v řádu desítek miliónů eur. V rozšiřování závozu plánuje pokračovat i v Česku, nově nabídne také rychlé doručení zboží do 45 minut. Nyní Rohlik.cz rozváží v Praze a okolí, Brně, Ústí na Labem, Hradci Králové, Liberci a Pardubicích.

E-shop musel v březnu několik týdnů kvůli nedostatku pracovních sil fungovat v omezeném režimu poté, co cizinecká policie zadržela při kontrole v pražském skladu firmy 85 cizinců, které poté vyhostila. "Od května, kdy jsme vyřídili okolo 150 tisíc objednávek, fungujeme v normálním režimu," dodal Čupr.

V neděli oznámeného plánu na začlenění konkurenčního on-line supermarketu Košík.cz pod křídla společnosti Mall Group, která již provozuje Kolonial.cz, se neobává. "Košík s Koloniálem zůstanou i po spojení trojkou na trhu po Rohlíku a iTesco a vyřídí zhruba čtvrtinu objednávek oproti Rohlik.cz.

Spojení se tedy neobáváme. Vstup velkých kamenných hráčů vítáme. Deklarujeme již od začátku, že trh s potravinami online má obrovský potenciál, kde je prostor pro více hráčů," dodal Čupr. Plány některých kamenných řetězců na vstup na on-line trh mohou podle něj k nakupování na internetu přesvědčit další české zákazníky.

On-line prodej potravin patří v České republice k nejrychleji rostoucím kategoriím. Nejdéle na on-line trhu působí Potraviny on-line obchodního řetězce Tesco, dále třeba Freshbedynky.cz‎, Coop-box.cz, Plnataska.cz, Potravinydomu.cz a další. Na on-line trh se chystá vstoupit i řetězec Globus či diskont Lidl.

České domácnosti loni nakoupily v internetových obchodech potraviny, drogerii a další rychloobrátkové zboží za osm miliard korun, meziročně o 50 procent víc. Jen za potraviny a nealko nápoje to byly tři miliardy korun a meziroční růst přesáhl 40 procent.