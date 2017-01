Rušit hry musíme, ale spouštět nové nemůžeme, stěžují si sázkovky

Kvůli novým hazardním zákonům musejí sázkové kanceláře zastavit několik menších her. Od státu přitom stále nemají licence pro spuštění her nových.

Rozčarování vyvolává u části sázkařů rozhodnutí sázkových kanceláří zrušit část menších her. Důvodem jsou nové zákony o hazardu, které platí od ledna a jež nedovolují hry v dosavadní podobě provozovat. Firmy by naopak chtěly spustit nové a lukrativnější hry jako třeba on-line kasino, ale kvůli průtahům stále nemají dotyčné licence.

Například Chance počítá s tím, že zruší kostky a poker. U nich ale lidé na rozdíl od klasických her nehrají proti sobě na skóre, ale sázejí na to, zda u pokeru padne dotyčná kombinace karet jako například dvojice, trojice či postupka. U kostek sázejí, zda v případě dvou kostek padnou stejná čísla či třeba na přesný součet. Na to firma vypisuje kurzy stejně jako u sportovních zápasů.

„Poker i Kostky zatím nerušíme, ale je to v plánu,“ upřesňuje mluvčí firmy Markéta Světlíková. „Kvůli změně loterijního zákona bychom po skončení přechodného období na tyto dvě losované sázky potřebovali jinou licenci, než kterou máme,“ dodala. Chance tak počítá s tím, že lidé přejdou k loterii Korunka, kterou na jejích pobočkách nabízí stejnojmenná firma.

V případě Tipsportu se problém týká pěti her nazvaných Linie, Grand, Rondo, Pyramida a Ruleta. Ty by rovněž měly skončit do konce roku. Důvodem je rovněž nutnost žádat o nové licence. „Vyhodnotili jsme si, že podstupovat nová licenční řízení pro nás nemá ekonomický smysl,“ podotkl mluvčí Tipsportu Václav Sochor s tím, že firma s takovým výkladem nového zákona nesouhlasí.

„Nechceme se ale s licenčním orgánem dohadovat a vycházíme ministerstvu vstříc, přestože některé z těchto her jsme provozovali déle než dvacet let a zákazníci jsou na ně zvyklí,“ dodal Sochor.

Rušení se týká také Fortuny, která zrušila sázky nazvané Expert, ale také například sázky na světové loterie či příjem sázek na soutěže s účastí hráčů mladších osmnácti let – například na mistrovství světa v hokeji hráčů této věkové kategorie.