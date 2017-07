S kontrolami má potíže stále více lékáren, bez problémů jich prošla jen polovina | E15.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává každoročně statistiku, kolik provedl v lékárnách kontrol a kolik lékáren bylo hodnoceno bez závad nebo s drobnými závadami, kolik jich mělo významné závady a kolik kritické závady. Z těchto dat vyplývá, že v roce 2012 prošlo v běžných kontrolách SÚKL bez problému 70,9 procenta lékáren, o rok později 60,9 procenta lékáren, v roce 2014 pak 57,5 procenta lékáren a předloni 53,6. V roce 2016 klesl podíl lékáren, kde kontroloři nenašli vážnější potíže, jen na 51,8 procenta.

Naproti tomu nejpřísnější hodnocení, tedy zjištěné kritické závady nebo závažná porušení zákona, hlásí SÚKL za loňský rok u 18,4 procenta kontrolovaných lékáren. V roce 2012 to bylo jen 9,1 procenta. Vždy bylo kontrolováno přes 800 lékáren.

Znamená to, že prakticky každá druhá lékárna dělá významné chyby? Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba říká, že kdo důkladně hledá, najde drobnou chybu všude.

Další faktor může být, že se změnily zákony a kontrolorům SÚKL přibyly nové kompetence. „Nárůst v oblasti zjištění proto odráží rozšíření rozsahu prováděných kontrol,“ uvádí mluvčí lékového ústavu Lucie Přinesdomová.

Lékárníci z vysokých sankcí a příných kontrol nemají radost. „Radši bych roli SÚKL viděl jako metodického institutu. Jestliže někde vidí chyby, aby to vyhodnotili a pokud je nějaká systémová chyba, tak ať lékárny upozorníme, na co je potřeba dávat pozor,“ říká Chudoba. „Hrát toho, kdo má bič a dá co nejvyšší pokutu, to není umění,“ dodává.

Příliš přísní kontroloři mohou celé věci podle něj i uškodit. Pokud budou lékárny například popotahováni nebo pokutováni za formální drobné chyby při individuální přípravě léků, mohou ji přestat poskytovat a pacient pak bude takové přípravky hůř shánět.

Je ale zároveň pravda, že lékárny mají v posledních letech po snižování regulovaných cen čím dál složitější situaci. Řada z nich musela kvůli nízkým maržím propouštět. „Činnost lékáren se v čase vyvíjí a mění. Velký vliv na to mají například ekonomické poměry lékáren,“ uvádí Přinesdomová.

Úspory se mohou podepsat na tom, jak moc stíhá personál dbát na všechny přísné předpisy. Lékárny také někdy hledají i nelegální způsob, jak si vydělat. V lednu se například ukázalo, že víc než dvě desítky lékáren prodávat léky určené na náš trh na Slovensko, odkud šly dál do zemí s vysokými cenami.