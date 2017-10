Šéf Pohlreich už nemá v Café Imperial většinu. Část akcií získal jeho kuchař | E15.cz

Pražská restaurace Café Imperial získala po deseti letech třetího vlastníka. Pětiprocentní podíl ve společnosti F&B Solutions, která restauraci provozuje, získal osmatřicetiletý šéfkuchař Michal Pšenička, který v restauraci vaří od jejího otevření Zdeňkem Pohlreichem v roce 2007. Vedení kuchyně Pšenička po pár letech převzal, když Pohlreicha začalo příliš zaměstnávat natáčení televizních pořadů.

Známý televizní kuchař a podnikatel Pohlreich tak po letech v Café Imperial nemá většinový podíl. Pohlreich má nyní místo 51 procent 48,5procentní podíl, zůstává ale největším akcionářem. Zbylých 46,5 procent vlastní jeho dlouholetý obchodní partner Lukáš Koubek, který s Pohlreichem vlastní další dvě restaurace.

K důvodům změny se Pohlreich odmítl vyjádřit. „Obchodní aktivity týkající se našich podniků nebudeme nijak komentovat,“ uvedla Pohlreichova mluvčí Veronika Pekárková.

I v další Pohlreichově restauraci Next Door by Imperial, která byla otevřena teprve minulý rok, figuruje mezi vlastníky místní šéfkuchař. Zkušený Ondřej Jíňa tam má pětiprocentní podíl, zbytek vlastní Pohlreich s Koubkem. Oba muži dále provozují italskou restauraci Divinis.

Zdeněk Pohlreich mluví o gastrobyznysu • VIDEO Michal Nosek, Daniel Novák, Jan Stuchlík

Kvůli otevření Next Door odešel Pohlreich z jiných projektů, jako je například luxusní zámecká restaurace TriBeCa ve Švýcarsku, kde kuchyni vládl právě Ondřej Jíňa. „Výsledek tam neodpovídal úsilí. Nebyl to průšvih, ale nestálo to za to,“ řekl tehdy Pohlreich. Rovněž japonskou restauraci Yamato, kterou pomohl nastartovat, prodal svým společníkům.

Šedesátiletý Pohlreich podniká i v dalších příbuzných oblastech. Pro svou televizní tvorbu, včetně pořadu Ano, šéfe!, si založil produkční společnost Pokr Production. Své úspěšné kuchařky zase prodává pod vlastním nakladatelstvím Sevruga.