Síť klinik EUC se zaměří na chronické pacienty s cukrovkou. Služby chce zaplatit od pojišťovny | E15.cz

EUC odměňuje své lékaře a sestry zapojené do programu a platí systém vzdělávání a sledování stavu pacienta. „Věříme, že nám to přináší náskok před ostatními poskytovateli zdravotních služeb. Jednou by v Česku mohl být zavedený systém plateb za výsledek léčby,“ říká Jan Hůlek z vedení EUC. Výši nákladů na projekt neupřesnil.

Po dokončení přípravné fáze je do projektu zařazených čtyřicet pacientů a další přibývají. Z jejich sledování získá EUC data, o kolik je péče efektivnější. Pokud je diabetik správně léčen, prokazatelně se tím předejde komplikacím a prodlouží se normální život. O projekt mají zájem některé firmy pro své zaměstnance v rámci pracovnělékařských služeb. Pro pacienty je účast v programu bezplatná.

Základem programu je zapojit do léčby pacienta. Ten má mimo jiné k dispozici krokoměr, který průběžně sbírá údaje o pohybové aktivitě. Součástí programu je také mnohem intenzivnější školení o nemoci a o vlivu životního stylu. Pacient má také možnost průběžných konzultací s nutriční specialistkou. Ta má k dispozici stejně jako lékař a pacient záznam údajů o pacientovi. Program také hlídá, zda se nezapomnělo na nějaké doporučené vyšetření.

Podle odborníků je poradenství pro pacienty s cukrovkou důležité. „Poučení je jedním ze základních kamenů péče o pacienta s diabetem,“ říká Igor Karen z výboru odborné společnosti praktických lékařů. Upozorňuje, že běžně není v možnostech praktického lékaře diabetologa opakovaně věnovat dost času vysvětlování nemoci a správné životosprávy.