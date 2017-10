Síť supermarketů Tesco testuje v Británii pokladny s umělou inteligencí | E15.cz

Podobný obchod již provozuje Amazon pod názvem Amazon Go. Testování potvrdil serveru Business Insider šéf společnosti Dave Lewis. Ve kterých obchodech je nový systém zkoušen a jak dlouho společnost s myšlenkou operuje, není známo, nicméně Lewis přiznal, že Tesco se věci věnuje delší dobu.

„Testujeme hodně věcí, i systém bez pokladen. Budeme o tom ale pořádně mluvit až se bude jednat o celoplošnou věc. Přece jen máme 3600 supermarketů. Až přijde pravý čas, vše pořádně oznámíme,“ sdělil Lewis serveru. Jak má systém fungovat, odmítl sdělit.

Dá se ale očekávat, že bude podobný jako v Amazon Go. To je malý obchod v Seattlu, ve kterém lidé nakupují pomocí přidružené aplikace. Co si vloží do košíku je pomocí série senzorů zaznamenáno a při odchodu z obchodu automaticky strhnuto z platební karty.