Sobotka: Levnější data by operátoři mohli nabídnout už letos

Levnější mobilní data by operátoři mohli v Česku nabídnout už letos, míní premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ještě v tomto roce by mohla platit novela zákona o elektronických komunikacích, která má obsahovat přísnější postihy pro operátory. Sobotka to řekl v dnešním pořadu televize Prima Partie. Podle ministerského předsedy v poskytování mobilních dat neexistuje tvrdá konkurence, zvažuje proto rovněž dražbu volné frekvence novému, čtvrtému operátorovi.

Novela by měla rozšířit pravomoci českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který by mohl místo současných 20 milionů uložit pokutu do 50 milionů korun. Pro úřad by tak bylo podle premiéra snazší ukládat vyšší pokuty bez obav z toho, že mu soud nařízené pokuty zruší.

Doposud totiž měli úředníci problém ukládat pokuty v horní části uvedeného rozsahu, pokud pochybění operátorů nebylo stoprocentní. Při zvýšení pokuty na 50 milionů ale bude nynější dvacetimilionová sankce v dolní polovině zákonného rozsahu, dodal předseda vlády.

Příkladem trhu, kdy příchod nového operátora významně zlevnil ceny na telekomunikačním trhu, je podle Sobotky sousední Polsko. Přestože ani příchod čtvrtého operátora nepřináší stoprocentní jistotu snížení cen, vyšší konkurence spolu s politickým tlakem může ke změně podnikání v poskytování komunikačních služeb přispět. Nového operátora by vláda chtěla na trh pustit v souvislosti s přechodem na nový standard vysílání DVB-T2. Novému operátorovi by tak bylo možné nabídnout uvolněnou frekvenci 700 MHz.