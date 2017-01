Stát stále neblokuje ilegální hazardní weby

Tuzemské sázkové a loterijní firmy nadále čelí nelegální zahraniční konkurenci provozující sázkové a kasinové weby v češtině z Kypru či Gibraltaru, u které sázkaři utratí desítky miliard korun. Děje se tak i po Novém roce, kdy vstoupily v platnost nové zákony regulující hazard v Česku. Nová pravidla provoz těchto nelegálních internetových stránek bez tuzemské licence zakazují, drtivá většina z nich ale funguje dále, byť si o licenci požádalo devět zahraničních firem. Stát ale zatím žádnou neudělil.

Asociace provozovatelů kurzových sázek se proto obrátila na stát dopisem se žádostí o okamžitou nápravu. „Je zarážející, že nelegální provozovatelé dále provozují ve starém režimu a nerespektují přísnou regulaci, která je nastavena v zákoně novém,“ píše v dopise, který má deník E15 k dispozici, šéf asociace Marek Herman. Podle něj je absurdní, že o licence žádají firmy, které zároveň porušují zákon. Asociace proto vyzvala ministerstvo financí, aby ukončilo licenční řízení s těmi firmami, které dál své stránky bez licence provozují.

Stát se brání, že již vyzval dopisem provozovatele nelegálních webů, aby je zrušili nebo zablokovali a vyčkali na získání licence. Pokud tak neučiní, zahájí s nimi správní řízení a případně je zařadí na seznam nepovolených internetových her. Poskytovatelé připojení k internetu pak budou mít povinnost dotyčný web do patnácti dnů zablokovat.

Jenže ani to nebude hned. „O zapsání internetové stránky na seznam je rozhodováno v rámci správního řízení, jehož pravidla a lhůty jsou upravené ve správním řádu,“ uvedl Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí. „Vzhledem k tomu nelze předpokládat, že by tato povinnost vznikla dříve než za tři až čtyři měsíce, a to pouze v případě, že nelegální provozovatel nebude správní řízení účelově prodlužovat,“ dodal.

Na licence k provozování internetového kasina, případně dalších her přitom stále čekají i tuzemské firmy, neboť zákon jim to do konce roku neumožňoval. „Všichni jsme si mysleli, že on-line kasino bude k 1. lednu. Dosud ale licenci nemáme,“ vysvětluje mluvčí Tipsportu Václav Sochor. „Čekáme na ni, zatímco nelegální servery svá on-line kasina navzdory novému zákonu vesele provozují dál,“ dodal.