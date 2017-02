Statistický úřad: Restaurace s příchodem EET zdražily jídlo, nealko a pivo

Ceny jídel, nealkoholických nápojů a točeného piva v restauracích vzrostly z listopadu na prosinec loňského roku zhruba o tři procenta. Při cenách jídel jde o několikakorunové rozdíly, u půllitru piva o 80 haléřů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Restaurace musely od 1. prosince začít evidovat tržby elektronicky, současně se snížila sazba daně z přidané hodnoty pro stravovací služby z 21 na 15 procent.

Podle analytika společnosti Deloitte Davida Marka lze prosincové zdražení připsat zejména na vrub zavedení elektronické evidence tržeb (EET). "V prosinci se ceny za jídlo v restauracích obvykle nemění," řekl.

Zdražila klasická jídla, jako polévka, svíčková na smetaně, hovězí guláš či vepřová pečeně. Například svíčková na smetaně podražila z listopadových 70,18 koruny za 100 gramů na 73,64 koruny. Množství sto gramů slouží pro statistické účely, běžná porce v restauraci je větší. U guláše cena stoupla o korunu, u vepřové pečeně o dvě koruny, u rybího filé téměř o tři koruny. Cena denního menu se zvýšila z 89,30 koruny na 91,49 koruny.

Podobný vývoj byl u piva a vína. Točený světlý ležák zdražil z 32,61 korun za půl litru na 33,41 koruny. Cena půllitru výčepního piva stoupla z 26,18 na 27,01 koruny. Dvě deci červeného zdražily z 34,70 na 35,87 koruny a dvě deci bílého z 33,48 na 34,67 koruny.

Stagnaci nebo pokles ceny ČSÚ zjistil u jídel v prodejnách rychlého občerstvení. Cena hamburgeru zůstala celoročně na 75 korunách, párek v rohlíku zlevnil o 33 haléřů a čtvrtka grilovaného kuřete byla levnější o 23 haléřů.

Restaurace zdražily i nealkoholické nápoje a kávu. Dvě deci pomerančového džusu pstály v prosinci v průměru 27,48 koruny, což bylo o 2,46 procenta víc než v listopadu. Coca-cola byla dražší o 3,8 procenta, za tureckou kávu se v restauraci hosté připlatili 2,7 procenta, zatímco káva z automatu podražila o 0,69 procenta.

ČSÚ sleduje ceny jídel a nealkoholických nápojů zhruba u 70 stravovacích zařízení, výstup ze zjištěných dat slouží ministerstvu práce a sociálních věcí ke každoročnímu stanovení sazeb cestovních náhrad. Ceny alkoholických nápojů ČSÚ sleduje v rámci spotřebního koše pro stanovení inflace.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace, tržby nyní eviduje 46 400 podnikatelů. Řada restaurací, které zdražily, to zdůvodňovala vyššími náklady za pokladny, software a poplatky. Od 1. března by se mělo do EET připojit zhruba čtvrt milionu maloobchodníků a velkoobchodníků.