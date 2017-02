Štěstí? Sazka otevře první vlastní kavárny

„Jsme první na světě, kdo se rozhodl propojit svět kávy a gastronomie se světem loterií,“ uvedl generální ředitel Sazky Robert Chvátal. Lákat návštěvníky budou podniky nejen kávou, ale i loteriemi. V Kavárně štěstí tak bude součástí nabídky i speciální Šťastné menu, které si zákazníci budou moct objednat a dostanou k nápoji i los v ceně menu.

Celková investice do konceptu Kaváren štěstí činí řádově desítky milionů korun. „Není to investice do jedné kavárny, ale do vývoje konceptu, designu, technologií, které budeme využívat i v dalších podnicích,“ podotkl Chvátal. Pokud se provoz osvědčí, hodlá Sazka rozšířit projekt prostřednictvím franšíz po celé republice.

Sazka se otevřením kavárny hodlá dál posunout od čistě loterijní společnosti směrem k zábavní. „Dlouhodobě se chceme profilovat jako zábavní firma, která probouzí v lidech touhu prožít velké sny a Kavárna štěstí je jedním z kroků, jak toho dosáhnout,“ podotkl Chvátal.

Firma s jedenáctimiliardovým obratem provozuje terminály na zhruba sedmi tisících místech, vsadit si Sportku a další hry lze i na dalších několika tisících místech v obchodních řetězcích či na čerpacích stanicích. Sazka ale začala budovat i své vlastní značkové prodejny. Mezi nové prodejní kanály budou patřit právě i Kavárny štěstí.