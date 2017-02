Strategie úspěchu spočívá v prezentaci a uspořádání prostoru

I jeden z největších hráčů v oblasti vlasové kosmetiky a potřeb pro kadeřnické salony, může využívat standardní produkty a běžně dostupné prezentační prvky. Pokud se je podaří vkusně zakombinovat, tak nezaniknou ani mezi moderně navrženým interiérem a při použití nejnovějších materiálů. Dlouhodobá spolupráce se zákazníkem, zajišťuje důvěru v kvalitní provedení a materiály, které jsou při výrobě používány a proto není třeba extra vzorování a je možné zadat do výroby přímo veškeré potřebné produkty a tím neztrácet čas při rekonstrukci.

Celá tato koncepce staví na rozdělení celého salonu do jednotlivých zón a těmto zónám přizpůsobit i nábytek a vybavení. Základní myšlenka je popsána následovně.: Zážitek je dnes pro klienta vším a je také ochoten za něj utratit své peníze. Proto očekává úžasný design, nové a profesionální služby a v neposlední řadě i vzdělaný, laskavý a přívětivý personál.

Autor: Jansen display, s.r.o.

Filozofie Salonu Emotion vychází z mezinárodní studie, která měřila pocity a emoce žen během návštěvy v kadeřnickém salonu. Studie bohužel odhalila, že v 6 ze 7 fází mají klientky negativní pocity. Klientky si nejsou jisté finálním výsledkem a rovněž neví, kolik je služba bude přesně stát. Rovněž postrádají kvalitní konzultaci a diagnostiku před začátkem jednotlivých služeb. Přitom odborné poradenství týkající se barvy, střihu a stylingu je klientkami vysoce ceněné.

Cílem Salonu Emotion je proměnit tyto negativní pocity v příjemný emocionální zážitek. Proto jsme se na návštěvu klienta v salonu podívali jeho očima a zaměřili se na 2 klíčové elementy: samotný prostor salonu (design, zónování) a kvalitu poskytovaných služeb s hlavním zaměřením na přístup ke klientovi. Filosofie Salon Emotion nabízí kadeřníkům a majitelům salonů jedinečnou příležitost pochopit a změnit 7 klíčových okamžiků cesty klienta salonem a pozitivně tak ovlivnit jeho zážitek, který má přímý vliv na jeho útratu v salonu.

Pokusili jsme se pomoci s odstraněním těchto negativních pocitů zákaznic a současně pomoci zvýšit útratu v salonu. Základem je vždy dobře viditelný ceník vždy elegantně zasazený do interiéru a to právě v těch zónách, kde jej zákazník očekává a nebo dopředu zjišťuje cenu. K tomuto účelu se perfektně hodí cliprámy a prezentační prvky do výkladů. Zákazník získá představu o cenové hladině již před vstupem do salonu. Stejný otevřený přístup lze volit i u zón “Prodejna” a “Recepce”, kde je možné využít plastové stojánky na ceníky, v případě nabídek i plastové držáky prospektů nebo velké informační stojany. Vše je možné opět doplnit o tištěné informace v elegantních klaprámech na míru.

V neposlední řadě, pokud se podaří domluvit předem celý koncept ve spolupráci s odborníky z LOreal a Jansen Display je možné vyřešit nejen samostatné prvky, ale zapracovat celou koncepci komunikace a prezentačních prvků. Podobný systém jsme aplikovali například v Salonu Emotion Studio Miracle v Českých Budějovicích, kde jsme kromě standardních informačních rámečků a stojánků dodali i moderní prosvětlené textilní rámy v rozměrech na míru, které skvěle podtrhují moderně zařízený interiér. Vyplatí se vždy nechat si poradit jak efektivně prezentovat, aby jste nekupovali věci co se nehodí nebo je ve finále nepotřebujete.