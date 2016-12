Teleshoppingová jednička skončila v konkurzu. Doplatila na to Nova a ČSOB

Ani neodbytný moderátor Horst Fuchs nezachránil tuzemskou pobočku rakouské teleshoppingové firmy WS International se stamilonovými tržbami před krachem. Ta stejně jako distributor CD Popron Media neustála boj s novými technologiemi a internetem. Po více než dvou desetiletích na tuzemském trhu, kde vykazovala tržby až tři sta milionů korun ročně a byla jedničkou teleshoppingového trhu, ji Krajský soud v Brně na její vlastní návrh poslal do konkurzu.

Mezi věřiteli firmy, kterou přes rakouskou matku vlastní Rakušané Werner a Christine Schleinzerovi, jsou mediální společnosti v čele s nejúspěšnější tuzemskou komerční televizí Nova.

Té Fuchsův zaměstnavatel dluží za odvysílané spoty devět a půl milionu. Nechybí ale ani UPC či Seznam.cz. Největším věřitelem je ČSOB, u které měla firma nesplacený úvěr ve přesahující deset milionů korun. Firma dlužila i zaměstnancům či za testy nezávadnosti u Technické univerzity v Liberci.

Pořady s neodbytným Horstem Fuchsem na obrazovce v devadesátých letech i na začátku tisíciletí přitahovaly desetitisíce diváků. Ani to ale WS International nakonec nepomohlo. Firma by teď měla 130 věřitelům vrátit 34 milionů korun. Poslední ranou bylo, když jí právě ČSOB v srpnu vypověděla kontokorent ve výši deseti milionů korun. Na to už nedokázala reagovat.

Firma WS International se snažila jednat, ale splátkový kalendář přesahoval její možnosti. „Dlužník se současně pokoušel dohodnout s akcionáři na pomoci s financováním nákupu zboží, která by uvolnila zdroje pro splácení závazků, avšak neúspěšně,“ vysvětlili členové představenstva Igor Stahala a Eva Hálová v návrhu na insolvenční řízení.

Podnik se pokoušel vyrovnat s novými trendy. Postupně například začal zboží kuchyňského a dalšího typu nabízet i ve čtyřech kamenných obchodech v obchodních centrech. V minulosti se snažil prodávat i na specializovaných prodejních akcích. Od nich ale kvůli neférovému jednání některých jiných hrá- čů na trhu – označovaných později jako šmejdi – musel ustoupit, neboť zákazníci o akce ztratili zájem.