Trh s hračkami v Česku roste. Rostoucí vliv na děti mají sociální sítě, tvrdí prodejci | E15.cz

České hračkářské firmy loni zvýšily výrobu na 2,8 miliardy korun, což bylo meziročně o pět procent více. Většina produkce šla na export. V tuzemsku se v loňském roce prodaly hračky za 6,35 miliardy korun. Je to o 100 milionů korun více než o rok dřív.

"Stále se mění struktura prodejní sítě ve prospěch velkých řetězců umístěných v nákupních centrech. V Praze se prosazuje především obchodní dům Hamleys," uvedl místopředseda sdružení Jiří Šťastný.

Podle průzkumů sdružení jsou děti ve věku od šesti do 15 let ovlivněné stále více internetem - tři čtvrtiny dětí jsou denně on-line, 58 procent má smartphone s připojením na internet, kde sledují videa na youtube, hrají počítačové hry, komunikují na sociálních sítích, sledují seriály a poslouchají hudbu. To podle Šťastného ovlivňuje také prodej hraček.

"Pro první seznámení s výrobkem jsou rozhodující youtubeři, kteří výrobky představují a vychválí, většinou jsou najímání a placeni přímo výrobci nebo distributory," dodal Šťastný. Zvyšuje se také zájem o hračky navazující na seriály, kde k nejoblíbenějším patří Simpsonovi, Mimoni, Spongebod, Nemo, Harry Potter, Angry Birds, Kung Fu Panda, Ledové království a Krteček.

Jedním z prodejních hitů letošního roku mezi hračkami je fidget spinner, kterého se v Česku již prodalo přes milion kusů. Vyplývá to z údajů společnosti Wormelen Group, která provozuje hračkářství Sparkys, Bambule a HM Studio. Zájem je například i o modely, jež ve tmě svítí nebo které mají zabudované malé reproduktory.

Podle údajů srovnávače cen Heureka.cz je dlouhodobě nejoblíbenější hračkou stavebnice Lego. V segmentu dětského zboží tvoří tato stavebnice šest procent prodejů. "Lego skvěle reaguje na aktuální témata. Oblíbené tak jsou různé speciální edice," uvedla obsahová manažerka portálu Alexandra Čermáková. Příkladem je jedna z posledních edic, Lego Star Wars.

"Již několik let také stále sledujeme tendence upouštět od hraček elektronických a používat hračky dřevěné - různé stavebnice, skládačky nebo hlavolamy," dodala.

Prodeje hraček vrcholí vždy před Vánocemi. V létě je zájem je o hračky na ven pro všechny věkové kategorie. Jde i o různé bazénky nebo vodní pistole, ale třeba i tříšťovače, velký hit loňského léta. Pro nejmenší vybírají rodiče zahradní domečky, skluzavky a odrážedla, větší děti zase ocení sportovní hry.

"U holčiček jednoznačně vedou kreativní parádnické hračky, kterými se mohou ozdobit a potom se jimi chlubit. Pro kluky to jsou stále sportovní hračky, se kterými se zabaví i celá skupinka kamarádů," uvedla marketingová ředitelka hračkáren Bambule Jana Krčková.

V Česku je 270 domácích výrobců hraček, kteří zaměstnávají 3610 lidí. Vývoz hraček loni mírně stoupl na 1,95 miliardy korun, dovoz dosáhl 5,1 miliardy. Největšími českými vývozci jsou ABAfactory, Abrex, BD Tova Brno, Moravská ústředna DUV Brno či Detoa Albrechtice. Mezi velké prodejce hraček patří například hračkářství Hamleys, Bambule, Dráčik, Sparkys, Pompo či HM Studio.

V ČR mají své montážní a z části výrobní provozy i nadnárodní společnosti Simba, LEGO, Ravensburger a Playmobil. Většinou se však díly a polotovary vyrábějí na nejrůznějších místech na světě a u nás se kompletují, balí a distribuují. Hodnota jejich výroby loni stoupla na téměř 5,5 miliardy korun.