Tuzemské hotely dál přitahují velké investice, loni 5,6 miliardy

Objem investic do hotelů v Česku loni dosáhl 208 milionů eur, zhruba 5,6 miliardy korun. Meziročně to sice byl pokles o šestnáct milionů eur, v rámci středovýchodní Evropy si ale český hotelový byznys vedl nadprůměrně. V objemu investic je druhý za Rakouskem. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Cushman & Wakefield.